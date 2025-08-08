Признает ли Нацбанк из-за решения Высокого суда Лондона небезупречной репутацию Олега Гороховского, задается вопросом журналистка

Очень интересует четкая реакция на решение Высокого суда Англии и Уэльса по Приватбанку со стороны Нацбанка, monobank/Универсалбанка и МВФ. Большой переполох спровоцировали многочисленные упоминания в документе известного банкира Олега Гороховского, и очень не хочется, чтобы пострадали те, кто привык к "котикам", ну и конечно — вся Украина, поскольку нам очень нужны денежки Международного валютного фонда и хорошие выводы его аудита, чтобы и дальше "довбати скелю" и не проиграть войну. И как-то тупо подвергаться проблемам из-за одного господина и его грешков.

СМИ продолжают изучать 490 страниц решения британского суда по Привату, и выяснили, что речь идет об участии соучредителя ООО "Финтех Бенд" Олега Гороховского "в бизнес-вопросах Коломойского и Боголюбова до июня 2019 г.". Это именно тот Гороховский, который постоянно презентует услуги, сборы и другие мероприятия monobank и давно стал лицом этого бренда.

"Гороховский участвовал в бизнес-вопросах Коломойского и Боголюбова до июня 2019 г.", утверждает Лондонский суд.

Киев. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Соучредитель ООО "Финтех Бэнд" (monobank) Олег Гороховский, который был первым заместителем председателя правления ПриватБанка до его национализации, продолжал участвовать в совместных бизнес-делах экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до июня 2019 года, утверждает судья Уильям Трауэр со ссылкой на "достоверные доказательства общения между Гороховским и Коломойским". И так далее – в полном тексте много фактов.

Не очень хороший сигнал для monobank, Нацбанка и всех нас. Но разруливать все придется НБУ — это его прямая обязанность как регулятора и одного из органов государственного финансового мониторинга. Выставлять за двери всех, кто порочит банковскую систему.

Нацбанк, то есть его руководство, любит упрекать и пользователей за некачественный финансовый мониторинг, пренебрежение им. А еще говорить о финансовой безграмотности населения по этому вопросу: все тупые, кроме нацбанковцев, и это шикарный повод попилить деньги на программах по преодолению безграмотности. Но вот интересно, как именно он — НБУ — выполнит собственные обязанности относительно этого.

Главный вопрос на данный момент: признает ли Нацбанк из-за решения суда небезупречной репутацию господина Гороховского, причастного к monobank? И отстранит его от "котиков".

Вытекающие вопросы: сколько умники из НБУ будут тянуть с соответствующим решением? Так долго, как с историей Порошенко/Международный инвестбанк, или еще дольше? При том, что в НБУ знают, что на Банковой еще лютуют из-за этой темы, которую некоторые считают личной "зрадой".

Важный для пользователей вопрос: пострадают ли от всей этой истории monobank/Универсалбанк владельцы счетов? Постановление Нацбанка №149 ("Об утверждении Положения о лицензировании банков") никто не отменял, и регулятор может не только недостойных людей устранять, но и лицензии забирать — чего точно не желаю "котикам". Пользователи не должны страдать, только человек, от которого все проблемы.

Наверняка это почувствовал и Сергей Тигипко, которому принадлежит 100% акций Универсалбанка. Рассказывают, что он очень озадачен решением британского суда и многочисленными упоминаниями в нем Олега Гороховского. Из-за чего, говорят, Тигипко планировал большой разговор с Гороховским или, может, уже провел его сегодня. Конечно это сплетни, но сама на такой разговор надеюсь. Тигипко заинтересован в стабильном бизнесе и не захочет рисковать.

Но это только половина вопроса. Второй важный момент — Украина и непосредственно Нацбанк в предпоследнем Меморандуме обязались вообще решить проблему с финтех-банками, в которых МВФ видит риски. Точнее: говорят о росте риска влияния третьих сторон на такие банки.

Как мне объясняли специалисты, это требование МВФ к Украине буквально рисовали с отношений Гороховский/monobank. Так, Олег Гороховский является соучредителем ООО "Финтех Бенд", который строил "котика", но он не является акционером Универсалбанка, не входит в его наблюдательный совет или правление, несмотря на то, что mono работает на банковской лицензии Универсала. Пользователи очень редко знают имя главы Универсалбанка (Ирины Староминской) и чаще всего ассоциируют проект именно с Гороховским, который стал достаточно мощным медийным лицом "кошака".

МВФ видит во всем этом риск и требует от Нацбанка принять меры. Об этом говорится в разделе "Надзор за гибридными бизнес-моделями банков" на 36-й странице документа, где НБУ взял на себя четкое обязательство:

"Для смягчения растущего риска критически важных третьих сторон банков, небанковских финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг мы (I) подготовим концепцию оверсайта риска критически важных третьих сторон и операционной устойчивости цифровых технологий к концу марта 2025 года; и (II) разработаем и подадим в Верховную Раду законопроект. Законопроект будет подготовлен в консультациях с МФО и будет включать меры по выявлению, сдерживанию и смягчению рисков критически важных третьих сторон, как в условиях работы учреждения, так и в условиях прекращения деятельности. На субъекты хозяйствования, определенные как критические третьи стороны, будут распространяться требования НБУ относительно деловой репутации и профессиональной пригодности".

Очень кстати упомянули о "деловой репутации". Но срок подготовки законопроекта впоследствии перенесли до сентября 2025 года. То есть вот-вот должно быть, если в НБУ полностью не забьют на работу летом.

По крайней мере, очень хотелось бы, чтобы так было. Чтобы люди с сомнительной репутацией не были причастны к банковскому бизнесу и не подвергали опасности пользователей и всю Украину, когда она крайне нуждается в международной финансовой поддержке.

Источник: пост Елены Лысенко в Facebook