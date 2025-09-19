Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфа" про Путіна у військовій формі, навчання "Захід-2025" та звільнення Козака

Російський диктатор Путін офіційно звільнив Дмитра Козака з посади заступника керівника "адміністрації президента" Росії.

Помітно, що відставка Козака подається у ЗМІ, як звільнення "голуба миру" через його позицію проти війни в Україні. Так, наприклад, "Інститут вивчення війни" пов'язує звільнення Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним. На думку "аналітиків", Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

"Ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна", — йдеться у повідомленні.

Посилаючись на численні публікації в російських ЗМІ в "Інституті вивчення війни" заявили, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Натомість, на мою думку, це може розглядатися, як інформаційний "вкид" Кремля про радикалізацію російської позиції щодо війни. Інформація російської сторони щодо відставки Козака, як представника "партії миру", абсолютно не відповідає дійсності. Поясню чому.

Козак відповідав за пострадянський простір, не тільки Україну, а всі пострадянські республіки, в тому числі Молдову, Грузію, Білорусь. І саме Козак пропонував ідею молдовського сценарію, тобто так званої Придністровсько-Молдавської Республіки, але на території України.

Під час так званих "Мінських зустрічей" російська сторона поширювала інформацію про Козака, як ліберальнішу, на відміну від Суркова, людину. В українські ЗМІ вкидалася тоді інформація, що сценарій урегулювання війни на Сході України запропонований Козаком буде більш сприятливішим для України. Але це не відповідало дійсності.

Козак свого часу був пов'язаний із так званим "молдовським процесом урегулювання". Саме він у 2003 році запропонував для Молдови "формулу Козака" – аналог "формули Штайнмаєра". Вона передбачала федералізацію Молдови, фактичну демілітаризацію молдавської армії і згортання процесів інтеграції в ЄС і НАТО. Плюс висували ідею надання особливого статусу не тільки Придністров'ю, але й Гагаузії. Тому ті, хто тоді розповідав, що прихід Козака замість Суркова – позитив для України, – це корисні ідіоти.

У 2003 році молдовському керівництву в особі тодішнього президента Вороніна вистачило політичної волі відмовитися від цих пропозицій Козака. Хоча попередньо він давав на них згоду. Інша річ, що тоді було втручання США.

Вже тоді лунала пропозиція щодо створення проросійського анклаву, який де-юре буде у складі України, а де-факто буде підпорядкований Російській Федерації. Саме Козаком тоді просувалися ідеї входження так званих "ДНР" і "ЛНР" у політичне коло України. А це було б для України ще гірше, ніж заморожений конфлікт. Тому що ми б отримали бомбу уповільненої дії під фундаментом української державності.

То про якого "голуба миру" нам наразі розповідають? Фактично створювалися передумови замороженого конфлікту за прикладом Карабаху або Придністров'я.

Повідомляючи про вихід з оточення Путіна нібито противників війни, Кремль намагається просунути тезу, що Росія радикалізується і перемагає, умовно, партія "яструбів". Це відбувається на тлі інших взаємопов'язаних подій.

До таких подій я відношу і появу російського диктатора у військовій формі на навчаннях "Запад-2025".

У ЗМІ акцент роблять на тому, що він за весь час широкомасштабного вторгнення лишень двічі одягав військову форму. Перший раз під час візиту до Курської області.

Путін у військовій формі

На думку "Інституту вивчення війни", поява Путіна 16 вересня у військовій формі може бути спробою "продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі ескалації проти держав НАТО". У звіті зокрема наголошується на тому, що це "сигнал" для Польщі, Норвегії, країн Балтії та Фінляндії, яким Кремль останнім часом регулярно погрожує.

За даними "Інституту вивчення війни", разом із Путіним навчання відвідали міністр оборони Андрій Бєлоусов та його заступники.

Але що відбувається насправді? Чому неправильно розставлені акценти?

А мовиться про те, що напередодні цієї публічної появи Путіна у військовій формі, на території Білорусі відбуваються вельми показові моменти. А саме — присутність американських військових на цих же навчаннях. Причому американських військових зустрічає особисто міністр оборони Білорусі Хренін. І це свідчить про потепління відносин Республіки Білорусь зі Сполученими Штатами.

Не розуміти цього Росія не може. До речі, саме візит американських військових і їх зустріч на вищому представницькому рівні фактично ставить крапку в сценарії Російської Федерації щодо можливості повторення подій лютого 2022 року: або вторгнення в Україну, або вторгнення на територію країн НАТО.

Відповідно, Путін, щоби зберегти хорошу міну при поганій грі, на наступний день виходить у формі — такий весь мілітарний. Але розділяти ці дві події не можна. Тобто перша подія — це Путін в мілітарній формі, друга — відставка, відповідно, Козака, як начебто представника "партії миру".

Демонстративна відсутність очільника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на навчаннях "Запад-2025" також є частиною інформаційних операцій Кремля.

Напередодні відставки Козака росіяни активно просували версію, що відповідно і Герасимова можуть посунути через його помірковані позиції. І натомість призначити на його місце більш радикальну людину, яка буде, відповідно, ескалувати напругу на лінії бойового зіткнення. Тобто нас намагаються переконати в тому, що Російська Федерація перейшла до ескалації ситуації.

А це і є інформаційні операції. Причому все це відбувається на тлі можливої зустрічі Зеленського з Трампом, яка пролонгувалась, та заяв Трампа щодо можливості тристоронньої зустрічі Путіна і Зеленського. І відповідно, головне, напередодні прийняття Єврокомісією 19-го пакету санкцій, який був відтермінований.

Усі ці інформаційні впливи відбуваються одночасно з появою російських дронів у повітряному просторі Польщі, коли РФ пішла на "підвищення ставок".

Примітно, що напередодні проведення військових навчань "Запад -2025" очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Запад-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

"Ці навчання, після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось, можливо більше, ніж просто військові маневри. І в цьому є проблема", — сказав він.

За словами керівника ГУР, з перших днів початку активної фази проведення навчань, буде шалена хвиля інформаційного загострення.

"Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія", - заявив він.

Тобто, це багатовекторна інформаційна операція російської сторони. Спочатку провокації, спільні навчання, Путін у військовій формі, відставка Козака, можливо відставка Герасимова.

Варто зауважити, що російська пропагандистська машина постійно нарощує інтенсивність антиукраїнських дій в інформаційному просторі, розширюючи тематику інформаційної агресії і посилює тиск на наше суспільство з метою, що називається, "взяти на переляк" противника.