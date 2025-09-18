Від єдиного миротворця у команді Путіна цинічно позбавились: що це може означати для України

"Телеграф" аналізує, що означають кадрові зміни у верхівці Кремля для майбутнього російсько-української війни.

У Москві стався унікальний для путінської системи випадок. Заступник керівника адміністрації Кремля та близький радник глави РФ Дмитро Козак залишив посаду. Сталося це, очевидно, після розбіжностей у воєнних поглядах. Річ у тім, що Козак виявився єдиним чиновником з оточення Путіна, який виступив проти війни.

"Телеграф" розповідає, чи може відставка давнього соратника Путіна сигналізувати про готовність Кремля до тривалої війни і які кадрові перестановки відбуваються в російських силових структурах.

Хто такий Козак і чому його відставка — лакмусовий папірець у розумінні планів Путіна

Дмитро Козак, колишній топсоратник Путіна

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Дмитро Козак, близький союзник російського правителя Володимира Путіна, подав у відставку з посади заступника глави адміністрації президента. І пояснив офіційну причину такого рішення.

Цитата Пєскова: "Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника глави Адміністрації президента. Ми поки що указ не публікували, можу підтвердити, що він подав у відставку. За власним бажанням".

Дмитро Козак був одним з найближчих радників глави РФ протягом багатьох років. Він брав активну участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни на Донбасі у 2014-2022 роках. Козак єдиним виступив проти війни в Україні напередодні початку повномасштабного вторгнення РФ. Коли 22 лютого 2022 року Путін оголошував про незалежність "ЛДНР", Козак виступив з пропозицією продовжувати мирні переговори і фактично був противником вторгнення. Тоді Козак доповідав Путіну, що досяг попередньої угоди з Україною про відмову від вступу до НАТО, проте Путін не відмовився від повномасштабної війни.

За даними Reuters, тоді Козак також попереджав керівництво Росії про те, що наслідки вторгнення в Україну будуть важкими, а українці будуть боротися. Тобто він не стільки був проти війни, а розумів, що вона несе небезпеку самій Росії.

Нещодавно він також рекомендував Путіну зупинитись і почати мирні переговори. Про це писало видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Що означає втрата останнього миротворця

Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника російського правителя Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним — Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку яскраво свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною. Відставка Козака сигналізує відмову Путіна від компромісів щодо України.

Аналітики ISW підкреслюють, що ситуація у російській політиці направду унікальна. Козак був єдиною людиною в найближчому оточенні хазяїна Кремля, яка відкрито виступала проти ескалації конфлікту. Його усунення з посади означає, що в адміністрації президента РФ не залишилося жодного впливового голосу на користь мирного врегулювання.

Що означають кадрові перестановки для України

Разом з відставкою Козака в Росії відбуваються масштабні кадрові зміни в судовій та прокурорській системах. Новим генпрокурором Росії має стати Олександр Гуцан, якого рекомендував Раді Федерації Путін. Генпрокурор Ігор Краснов ж подав заявку на вакантну посаду голови Верховного суду Росії.

Олександр Гуцан (зліва) та Ігор Краснов (справа)

Раніше Козак контролював стратегію Кремля в Україні, а в 2022 році Путін передав цю відповідальність Сергію Кирієнку, главі Адміністрації президента РФ. Нещодавно Кирієнко також взяв на себе управління політикою у справах Молдови від Козака. Втрата єдиного впливового прихильника мирних переговорів в оточенні Путіна однозначно вказує на те, що Кремль готується до тривалого протистояння без компромісів. Крім того, це закріпить владу Кирієнка в адміністрації Путіна.

Призначення нових керівників у судовій та прокурорській системах може свідчити про намір очільника Росії ще більше централізувати контроль над силовими структурами. Це може означати посилення репресій всередині країни та безальтернативну позицію щодо України.

Втім, кадрові зміни в Кремлі не обов'язково означають кардинальну зміну політики. Можливо, Путін просто вирішив позбутися потенційного джерела опозиції всередині власної команди. За деякою інформацією, Козака фактично усунули від справ ще на початку повномасштабного вторгнення, хоч на папері посаду зберегли.

Раніше "Телеграф" також писав, хто доб'є Росію, розділить її територію і забере ядерну зброю. Експерт Тарас Загородній вважає, що Путіна не врятує навіть Трамп.