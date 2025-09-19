Трамп знайшов раптовий варіант зупинити війну. Діяти має не він

Трамп знову заявив, що розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп який нещодавно висловився про "придушення" глави Росії Володимира Путіна, знайшов, на кого перекласти відповідальність за припинення війни в Україні. Він заявив, що якби Європа застосувала санкції щодо Китаю, який купує нафту в Росії, то Китай тиснув би на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News. Його фрагмент Білий дім опублікував в X.

Ну, якщо вони (європейські країни — ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали – якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б. Тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію також… У п'ятницю я буду розмовляти з лідером Сі… Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить припинити війну Дональд Трамп

Про відносини між Путіним та Зеленським та завершення війни

Також глава США заявив, що відносини між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі. Проте рішення щодо завершення війни буде знайдено, сподівається Трамп.

Водночас він наголосив, що дуже розчарований Путіним, адже вважав, що завдяки їхнім відносинам вирішити ситуацію з війною РФ проти України буде найлегше. Однак виявилося навпаки, скаржиться глава Білого дому.

Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це (ймовірно, завершення війни — ред.) багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного… Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення Дональд Трамп

Про незадоволення Євросоюзом та НАТО

Трамп заявив, що був незадоволений країнами ЄС і НАТО через те, що вони купують нафту в Росії. Він додав, що падіння цін на російську нафту не залишить Путіну іншого вибору, як припинити війну.

Знаєте, я зайняв жорстку позицію щодо Індії… тому що вони купувати нафту. І якщо ціни на нафту впадуть, або якщо Росія не продаватиме нафту, тоді в мене (Кремля — ред.) не буде іншого вибору, крім як домовлятися… Знаєте, якщо ви хочете перемогти, ви не повинні купувати нафти в Росії. Але ми подивимося, як все складеться. Сподіваюся, все буде добре, — заявив президент США

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зганьбився незнанням історії та географії. Президент США, щонайменше, втретє переплутав Вірменію з Албанією, заявивши, що остання воювала з Азербайджаном.