Неподалік Києва буде запуск ядерки? З’явились нові деталі про навчання в Білорусі

Навчання "Захід-2025" мають три блоки

У Білорусі почались навчання ОДКБ "Взаємодія-2025". Під час них заплановано відпрацювання ядерного удару.

Як зазначає Deutsche Welle, у цих навчаннях беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Планується залучення 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

Навчання розпочались у білоруському Вітебську. Вони включають "відпрацювання питань підготовки та проведення спільної операції щодо участі у вирішенні кризової ситуації на території держави – члена ОДКБ". До того ж заплановане відпрацювання застосування ядерної зброї. Воно пройде 12-16 вересня.

Зауважимо, що який саме вид зброї буде застосовуватись і чи йдеться тут про "Орєшнік" не відомо, однак така імовірність можлива. За даними Міноборони Білорусі, ці навчання перенесли в глиб країни за наказом самого Олександра Лукашенка, самопроголошеного білоруського президента. Тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".

"Планується застосовувати найсучасніші прийоми та способи дій, які нам дав досвід останніх військових конфліктів", — заявив білоруський заступник міністра оборони Павло Муравейко.

На цих навчаннях в першу чергу буде враховуватиметься досвід війни в Україні. Муравейко запевнив, що навчання проводяться далеко від кордонів України та країн ЄС.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних та південних кордонів, щоб нас не "звинувачували у різноманітних інсинуаціях та можливих провокаціях", — заявив Муравейко.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати піку напруги від навчань Росії та Білорусі біля України.