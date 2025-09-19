Брюссель "б’є" по Москві: розповідаємо деталі нового пакета санкцій проти РФ

Санкції зачеплять не лише Росію

У п’ятницю, 19 вересня, Європейська Комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. Тепер запропоновані Брюсселем обмеження мають отримати "зелене світло" від Ради ЄС, адже для остаточного ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

"На жаль, протягом останнього місяця Росія продемонструвала повну зневагу до дипломатії та міжнародного права. Вона здійснила одні з найбільших за масштабом атак безпілотників і ракет проти України з початку війни, вражаючи як урядові будівлі, так і цивільні домівки, завдавши удару по нашому офісі ЄС у Києві. Загрози для нашого Союзу також зростають.

За останні два тижні російські дрони Shahed порушили повітряний простір нашого Союзу як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії того, хто прагне миру. Знову і знову президент Путін здійснював ескалацію. І у відповідь Європа посилює тиск. Саме тому сьогодні я представляю наш 19-й пакет санкцій", — заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон Дер Ляєн.

По-перше, Брюссель налаштований скоротити доходи Росії від викопного палива, адже саме їх коштом Москва підтримує свою воєнну машину.

"Ми забороняємо імпорт російського зрідженого природного газу (LNG) до європейських ринків. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього. Ми заощаджували енергію, диверсифікували постачання та інвестували в низьковуглецеві джерела енергії як ніколи раніше. Сьогодні ці зусилля дають результат", — анонсувала президентка.

Попередньо ЄС знизив граничну ціну на російську сиру нафту до 47,6 доларів США.

"Для посилення контролю за виконанням ми тепер запроваджуємо санкції проти ще 118 суден із тіньового флоту. Загалом понад 560 суден тепер включено до списку санкцій ЄС. Провідні енергетичні торгові компанії Роснефть і Газпромнефть тепер потрапляють під повну заборону транзакцій. Інші компанії також підпадуть під замороження активів.

Ми тепер переслідуємо тих, хто підживлює російську війну, купуючи нафту з порушенням санкцій. Ми націлюємось на нафтопереробні заводи, нафтових трейдерів, нафтохімічні компанії у третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки нафтові доходи Росії в Європі знизилися на 90%. Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку", — заявила фон Дер Ляєн.

Євросоюз прагне ліквідувати фінансові лазівки, якими користується Росія для обходу санкцій:

"Ми запроваджуємо заборону транзакцій для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом. У міру того як тактика ухилення стає дедалі витонченішою, наші санкції адаптуються, щоб залишатися на крок попереду.

Тому вперше наші обмежувальні заходи вдарять по криптоплатформах і заборонятимуть транзакції в криптовалютах. Ми включаємо до списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. А також обмежуємо транзакції з юридичними особами у спеціальних економічних зонах".

Також Брюссель пропонує додати нові прямі експортні обмеження на товари й технології, що використовуються на полі бою.

"Ми включаємо до (санкційного) списку 45 компаній у Росії та третіх країнах. Ці компанії надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. У війні, що рухається інноваціями, відрізати Росію від доступу до ключових технологій — надзвичайно важливо. Передусім, коли йдеться про безпілотники", — додала глава Єврокомісії.

За оцінками європейців, санкції серйозно впливають на економіку Росії.

"Відсоткова ставка становить 17%. Інфляція залишається стабільно високою. Доступ Росії до фінансування та доходів постійно зменшується. А перегріта воєнна економіка Росії наближається до своїх меж.

Ще цікавіше, що під час прямих розмов із партнерами, які ведуть діалог із Росією, вони кажуть, що серед перших російських прохань — це послаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми будемо продовжувати їх застосовувати, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною заради справедливого й тривалого миру", — зазначила Урсула фон Дер Ляєн.

Також Єврокомісія працює над новим рішенням для фінансування оборонних зусиль України на основі заморожених російських активів.

"Ми маємо бути дуже чіткими: це війна Росії, і саме агресор повинен за неї заплатити. Завдяки грошовим залишкам, пов’язаним із цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику під репарації. Самі активи не будуть зачіпатися. А ризик доведеться нести колективно", — пояснила посадовиця.

Україна повертатиме цю позику лише тоді, коли Росія виплатить репарації. Незабаром у ЄС пообіцяли надати деталі пропозиції.