Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" о Путине в военной форме, учениях "Запад-2025" и увольнение Козака

Российский диктатор Путин официально уволил Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя "администрации президента" России.

Примечательно, что отставка Козака подается в СМИ как увольнение "голубя мира" из-за его позиции против войны в Украине. Так, к примеру, "Институт исследования войны" связывает увольнение Казака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. По мнению "аналитиков", Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

"Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", — говорится в сообщении.

Ссылаясь на многочисленные публикации в российских СМИ в "Институте изучения войны" заявили, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в последние несколько месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

В то же время, по моему мнению, это может рассматриваться как информационный "вброс" Кремля о радикализации российской позиции в отношении войны. Информация российской стороны по отставке Козака, как представителя "партии мира", совершенно не соответствует действительности. Объясню почему.

Казак отвечал за постсоветское пространство, не только Украину, но и все постсоветские республики, в том числе Молдову, Грузию, Беларусь. И именно Козак предлагал идею молдавского сценария, то есть так называемой Приднестровско-Молдавской Республики, но на территории Украины.

Во время так называемых "Минских встреч" российская сторона распространяла информацию о Казаке, как более либеральном, в отличие от Суркова, человеке. В украинские СМИ вбрасывалась тогда информация, что сценарий урегулирования войны на Востоке Украины, предложенный Казаком, будет более благоприятным для Украины. Но это не соответствовало действительности.

Казак в свое время был связан с так называемым "молдавским процессом урегулирования". Именно он в 2003 году предложил Молдове "формулу Казака" — аналог "формулы Штайнмайера". Она предусматривала федерализацию Молдовы, фактическую демилитаризацию молдавской армии и сворачивание процессов интеграции в ЕС и НАТО. Плюс выдвигали идею придания особого статуса не только Приднестровью, но и Гагаузии. Поэтому те, кто тогда рассказывал, что приход Козака вместо Суркова – позитив для Украины, – это полезные идиоты.

В 2003 году молдавскому руководству в лице тогдашнего президента Воронина хватило политической воли отказаться от предложений Козака. Хотя предварительно он давал на них согласие. Другое дело, что тогда было вмешательство в США.

Уже тогда звучало предложение о создании пророссийского анклава, который будет де-юре в составе Украины, а де-факто будет подчинен Российской Федерации. Именно Козаком тогда продвигались идеи вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в политический круг Украины. А это было бы для Украины еще хуже замороженного конфликта. Потому что мы получили бы бомбу замедленного действия под фундаментом украинской государственности.

Так о каком "голубе мира" нам пока рассказывают? Фактически создавались предпосылки замороженного конфликта по примеру Карабаха или Приднестровья.

Сообщая о выходе из окружения Путина якобы противников войны, Кремль пытается продвинуть тезис о том, что Россия радикализируется и побеждает, условно, партия "ястребов". Это происходит на фоне других взаимосвязанных событий.

К таким событиям я отношу и появление российского диктатора в военной форме на учениях "Запад-2025". В СМИ акцент делают на том, что он за все время широкомасштабного вторжения только дважды надевал военную форму. Первый раз во время визита в Курскую область.

Путин в военной форме

По мнению "Института изучения войны", появление Путина 16 сентября в военной форме может являться попыткой "продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне эскалации против государств НАТО". В отчете, в частности, отмечается, что это "сигнал" для Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

По данным "Института изучения войны", вместе с Путиным учения посетили министр обороны Андрей Белоусов и его заместители.

Но что происходит на самом деле? Почему неправильно расставлены акценты?

А говорится о том, что накануне этого публичного появления Путина в военной форме на территории Беларуси происходят весьма показательные моменты. А именно – присутствие американских военных на этих же учениях. Причем американских военных встречает лично министр обороны Беларуси Хренин. Это свидетельствует о потеплении отношений Республики Беларусь с Соединенными Штатами.

Не понимать этого Россия не может. Кстати, именно визит американских военных и их встреча на высшем представительском уровне фактически ставит точку в сценарии Российской Федерации относительно возможности повторения событий февраля 2022: либо вторжение в Украину, либо вторжение на территорию стран НАТО.

Соответственно, Путин, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, на следующий день выходит в форме – такой весь милитарный. Но разделять эти два события нельзя. То есть первое событие – это Путин в милитарной форме, второе – отставка, соответственно, Козака, как якобы представителя "партии мира".

Демонстративное отсутствие главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на учениях "Запад-2025" также является частью информационных операций Кремля.

В преддверии отставки Козака россияне активно продвигали версию, что соответственно и Герасимова могут подвинуть из-за его умеренных позиций. И назначить на его место более радикального человека, который будет, соответственно, эскалировать напряжение на линии боевого столкновения. То есть, нас пытаются убедить в том, что Российская Федерация перешла к эскалации ситуации.

А это и есть информационные операции. Причем все это происходит на фоне возможной встречи Зеленского с пролонгировавшейся Трампом и заявлений Трампа о возможности трехсторонней встречи Путина и Зеленского. И соответственно, главное, накануне принятия Еврокомиссией 19-го отсроченного пакета санкций.

Все эти информационные влияния происходят одновременно с появлением российских дронов в воздушном пространстве Польши, когда РФ пошла на повышение ставок.

Примечательно, что в преддверии проведения военных учений "Запад-2025" глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будет со стороны РФ.

"Эти учения, после того как произошли события 2022 года в Украине, получили четко очерченные пределы восприятия. Их начинают воспринимать уже не как учения, а как нечто возможно больше, чем просто военные маневры. И в этом есть проблема", — сказал он.

По словам руководителя ГУР, с первых дней начала активной фазы проведения учений будет безумная волна информационного обострения.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", – заявил он.

То есть это многовекторная информационная операция российской стороны. Сначала провокации, совместные учения, Путин в военной форме, отставка Казака, возможно, отставка Герасимова.

Следует заметить, что российская пропагандистская машина постоянно наращивает интенсивность антиукраинских действий в информационном пространстве, расширяя тематику информационной агрессии и усугубляет давление на наше общество с целью, что называется, "напугать" противника.