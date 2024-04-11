Курс долара з 15 квітня – яких змін слід очікувати

Протягом тижня можливі помітні зміни, щоправда, з одним нюансом

Курс долара в Україні продовжує вагатись – гривня то відвойовує у нього кілька копійок, то знову їх втрачає. Проте загалом обвал заокеанської валюти не загрожує, вважають експерти. На думку ж банкірів зміни на валютному ринку матимуть скоріше точковий характер.

Такий прогноз "Телеграфу" надав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, валютний ринок перебуває в стані перманентних змін, але вони не становлять загрози і є передбачуваними.

Як і раніше, вагома роль відведена регулятору, який з більшою варіативністю може втручатися в міжбанк, то збільшуючи, то зменшуючи валютні вливання. У той же час, головна мета режиму "керованої гнучкості" незмінна — це встановлення балансу між попитом та пропозицією, створення свого роду "правил" ринку.

"Незважаючи на те, що в кожних правилах є винятки, а стосовно валютного ринку це, наприклад, більший крок щоденних змін або суттєве зменшення різниці між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку, вони не загрожують стрункості та прогнозованості валютного ринку", — прогнозує Тарас Лєсовий.

На його думку, всі зміни відбуватимуться в рамках валютного коридору в 39-40 гривень за 1 долар. Щоденні коливання курсу важко спрогнозувати, але вони навряд чи перевищуватимуть 50 копійок, а в середньому за тиждень співвідношення української та американської валют не перевищить 2% або 80 копійок.

На думку ряду експертів, вже наприкінці поточного тижня курс долара по відношенню до гривні може зрости.