Курс знову може зростати: як буде коливатись ціна на долар протягом тижня

За добу банки трохи змінили показники

Після низхідного тренду на вартість американської валюти, курс може почати знову рости. Експерт прогнозує, що протягом цього тижня ціна коливатиметься в межах 39-39,6 гривні.

Як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, наразі українській бізнес почав реалізовувати накопичену пропозицію долара. Тому Нацбанк купував валюту й одночасно продавав її з резервів.

Вона додає, що через зміцнення національної валюти протягом другої половини минулого тижня є ймовірність, що долар знову буде дорожчати.

Курс долара в Україні станом на 10 квітня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 10 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,90 грн (купівля) та 39,35 (продаж). Готівковий курс — 39,25 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,99 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки наразі коштує долар в київських обмінниках.