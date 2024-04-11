Гривня зміцнилась, але ненадовго: що буде з курсом долара найближчими днями

НБУ підняв показники

Експерти прогнозують, що після невеликого падіння курсу, він знову може рости протягом 11-14 квітня.

Національний банк України може вплинути на тренд і розвернути його. Тому, як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН, американська валюта може дорожчати.

"На міжбанківському ринку курс просів на минулому тижні нижче 39 грн за безготівковий долар, тому можливо, що регулятор його підвищить для сприяння наповненню держбюджету. Така політика призведе до плавного зростання і готівкового курсу", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 11 квітня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 11 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,90 грн (купівля) та 39,37 (продаж). Готівковий курс — 39,30 (купівля) та 39,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,02 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які наразі ціни на американську валюту в київських обмінниках.