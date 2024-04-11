Курс доллара с 15 апреля – каких изменений следует ожидать

В течение недели возможны заметные изменения, правда с одним нюансом

Курс доллара в Украине продолжает колебаться – гривна то отвоевывает у него несколько копеек, то снова их теряет. Однако в целом обвал заокеанской валюте не грозит, считают эксперты. По мнению же банкиров изменения на валютном рынке будут носить скорее точечный характер.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам валютный рынок находится в состоянии перманентных изменений, но они не представляют угрозы и являются предсказуемыми.

По-прежнему весомая роль отведена регулятору, который с большей вариативностью может вмешиваться в межбанк то увеличивая, то уменьшая валютные вливания. В то же время, главная цель режима "управляемой гибкости" неизменна — это установление баланса между спросом и предложением, создание своего рода "правил" рынка.

"Несмотря на то, что в каждых правилах есть исключения, а применительно к валютному рынку это, например, больший шаг ежедневных изменений или существенное уменьшение разницы между курсами покупки и продажи на наличном рынке, они не угрожают стройности и прогнозируемости валютного рынка", — прогнозирует Тарас Лесовой.

По его мнению все изменения будут происходить в рамках валютного коридора в 39-40 гривен за 1 доллар. Ежедневные колебания курса тяжело спрогнозировать, но они вряд ли будут превышать 50 копеек, а в среднем за неделю соотношение украинской и американской валют не превысит 2% или 80 копеек.

По мнению же ряда экспертов, уже в конце текущей недели курс доллара по отношению к гривне может вырасти.