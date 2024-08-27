Що буде з пенсіями та виплатами з 1 вересня: міністр соцполітики розповіла про плани

Міністр соцполітики розповіла, чого чекати українцям і коли

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович поділилася планами уряду щодо майбутнього пенсійних та соціальних виплат. За її словами, запроваджуватимуть зміни у цих питаннях, але не з 1 вересня, а пізніше.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Укрінформу". "Телеграф" вибрав основні моменти.

Пенсійний вік

За словами міністерки, збільшувати пенсійний вік в Україні не мають наміру, незважаючи на скорочення трудового населення. Нинішній показник, який було закладено ще у 2017 році, є оптимальним та його потрібно зберегти.

"[Пенсійний вік] регламентує не вік людини, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, я вважаю, це нормальний варіант", — сказала Оксана Жолнович.

При цьому вона зазначила, що потрібно підтримувати навички людей похилого віку, щоб вони могли "залишатися на ринку праці якомога довше". Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку самі хотіли працювати та щоб роботодавці розглядали їхні кандидатури на рівні з рештою. Проте міністерка не уточнювала, ці умови мають бути позитивними чи негативними.

Пенсійна реформа

Уряд хоче змінити розрахунок пенсій, тобто запровадити накопичувальну пенсію замість поточного варіанту.

"Сьогоднішня система часто і багато змінювалася, через що розрахунок пенсій став складнішим. Зараз є маса надбавок і дотяжок. Наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, за стаж і так далі. Люди змушені звертатися до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самостійно зробити це складно. І ми хочемо спростити механізм", — сказала Оксана Жолнович.

У новій системі розрахунку пенсій буде два критерії: скільки років людина відпрацювала та сума внесків, яка вносилася щомісяця. Це конвертуватиметься в певну кількість балів, кожен з яких дорівнюватиме 30% від середньої зарплати в конкретному році.

"Якщо ви пропрацювали 34 років і отримували середню зарплату щомісяця, то можна сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали щонайменше 15 років і зайшли до пенсійної системи, то точно маєте право отримувати 30% від мінімальної зарплати того року", — сказала міністр.

У вересні до ВРУ буде подано відповідний законопроєкт. Очікується, що нова пенсійна система може бути схвалена на початку 2025 року, а її повне запровадження розпочнеться вже з 2026 року. А складатиметься нова пенсійна система буде з трьох компонентів:

обов’язкової накопичувальної системи

добровільної накопичувальної системи

солідарної системи.

Інші соціальні виплати, у тому числі й ВПО

Згідно з попереднім прогнозом, витрати Мінсоцполітики у 2025-2027 році зменшаться на 45 млрд гривень. Оксана Жолнович не виключила, що доведеться скорочувати фінансування різних програм. Але найбільш уразливі категорії громадян все одно отримуватимуть допомогу від держави. До того ж додаткові доходи від союзників будуть направлені в соціальну сферу — на фінансування необхідних програм.

"У нас кілька років призупинено програму з санаторно-курортного лікування для ветеранів Другої світової війни або постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У мирний час це гарна програма для оздоровлення та відпочинку, проте тепер пріоритетом є допомога людям із зони бойових дій, які мають додаткову підтримку з-- через бідність, кому потрібно закупити дрова на зиму", — зазначила міністр.

Станом на серпень 2024 року виплати внутрішнім переселенцям отримували 1,5 млн осіб, хоча зареєстровано ВПО 4,6 млн осіб. І ця програма є однією з найбільших програм соціальної політики, на яку в бюджеті закладено 56 млрд гривень на 2024 рік.

Зменшувати суму виплат із 1 вересня до Мінсоцполітики не планують. Проте деякі зміни є.

"Ми тепер цю суму почали виплачувати на сім’ю, на домогосподарство. Коли ми говоримо про класичну сім’ю з чотирьох осіб, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, досить відчутна сума", — сказала Оксана Жолнович.

Міністерка додала, що Мінсоцполітики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу. Виплати ВПО залишать для найуразливіших категорій громадян: пенсіонерів, людей з інвалідністю, людей з малим доходом. Вони, як і раніше, отримуватимуть 2-3 тисячі гривень від держави. Але паралельно з цим створюватимуться інші, більш універсальні види допомоги.

"Наприклад, у сім’ї переселенців хтось може отримувати пенсію чи допомогу по інвалідності, допомогу для малозабезпечених, житлову субсидію та допомогу на проживання для ВПО. Простіше – порахувати всі критерії – дохід, витрати, потреби та забезпечити підтримку сім’ї однією базовою допомогою. Ми хочемо таку допомогу спроєктувати та пропілотувати. Вона буде оформлятися через "Дію" і буде майже автоматичною", — сказала Оксана Жолнович, зазначивши, що процес розробки триває разом із Мінцифри.

Також "Телеграф" розповідав, що деякі пенсіонери можуть отримувати додаткову виплату від держави. Її розмір може перевищувати 15 тисяч гривень.