Что будет с пенсиями и выплатами с 1 сентября: министр соцполитики рассказала о планах

Министр соцполитики рассказала чего ожидать украинцам и когда

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович поделилась планами правительства касательно будущего пенсионных и социальных выплат. По ее словам, будут внедряться изменения в этих вопросах, но не с 1 сентября, а позже.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу". "Телеграф" выбрал основные моменты.

Пенсионный возраст

По словам министра, увеличивать пенсионный возраст в Украине не намерены, несмотря на сокращение трудового населения. Нынешний показатель, который был заложен еще в 2017 году, является оптимальным и его нужно сохранить.

"[Пенсионный возраст] регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может уйти на пенсию. Сейчас, я считаю, это нормальный вариант", — сказала Оксана Жолнович.

При этом она отметила, что нужно поддерживать навыки пожилых людей, чтобы они могли "оставаться на рынке труда как можно дольше". Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста сами хотели работать и чтобы работодатели рассматривали их кандидатуры на равне с остальными. Однако министр не уточняла, эти условия должны быть положительными или негативными.

Пенсионная реформа

Правительство хочет изменить расчет пенсий, то есть ввести накопительную пенсию вместо текущего варианта.

"Сегодняшняя система часто и много менялась из-за чего расчет пенсий стал сложнее. Сейчас есть масса надбавок и дотяжек. Например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, за стаж и так далее. Люди вынуждены обращаться к специалистам, чтобы высчитать свою пенсию, потому что самостоятельно сделать это сложно. И мы хотим упростить механизм", — сказала Оксана Жолнович.

В новой системе расчета пенсий будет два критерия: сколько лет человек отработал и сумма взносов, которая вносилась ежемесячно. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов, каждый из которых будет равен 30% от средней зарплаты в конкретном году.

"Если вы проработали 34 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц, то можно надеяться не меньше как на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право получать 30% от минимальной зарплаты того года", — сказала министр.

В сентябре в ВРУ будет подан соответствующий законопроект. Ожидается, что новая пенсионная система может быть одобрена в начале 2025 года, а полное ее введение начнется уже с 2026 года. А состоять новая пенсионная система будет с трех компонентов:

обязательной накопительной системы

добровольной накопительной системы

солидарной системы.

Другие социльные выплаты, в том числе и ВПО

Согласно предварительному прогнозу, растраты Минсоцполитики в 2025-2027 году уменьшатся на 45 млрд гривен. Оксана Жолнович не исключила, что придется сокращать финансирование разных программ. Но наиболее уязвимые категории граждан все равно будут получать помощь от государства. К тому же дополнительные доходы от союзников будут направлены в социальную сферу — на финансирование необходимых программ.

"У нас несколько лет приостановлена программа по санаторно-курортному лечению для ветеранов Второй мировой войны или пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В мирное время это хорошая программа для оздоровления и отдыха, однако теперь приоритетом является помощь людям из зоны боевых действий, имеющим дополнительную поддержку из-за бедности, кому нужно закупить дрова на зиму", — отметила министр.

По состоянию на август 2024 года выплаты внутренним переселенцам получали 1,5 млн человек, хотя зарегистрировано ВПЛ 4,6 млн человек. И эта программа — одна из крупнейших программ социальной политики, на которую в бюджете заложено 56 млрд гривен на 2024 год.

Уменьшать сумму выплат с 1 сентября в Минсоцполитики не планируют. Однако изменения некоторые есть.

"Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка будет составлять 10 тысяч: на двоих детей по 3 тысячи, на двоих взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма", — сказала Оксана Жолнович.

Министр добавила, что Минсоцполитики работает над тем, чтобы ввести более универсальную базовую социальную помощь. Выплаты ВПЛ оставят для наиболее уязвимых категорий граждан: пенсионеров, людей с инвалидностью, людей с маленким доходом. Они по-прежнему будут получать 2-3 тысячи гривен от государства. Но параллельно с этим будут создаваться другие, более универсальные виды помощи.

"Например, в семье переселенцев кто-то может получать пенсию или пособие по инвалидности, пособие для малообеспеченных, жилищную субсидию и пособие на проживание для ВПЛ. Проще – сосчитать все критерии – доход, расходы, потребности и обеспечить поддержку семье одной базовой помощью. Мы хотим такую ​​помощь спроектировать и пропилотировать. Она будет оформляться через "Дію" и будет почти автоматической", — сказала Оксана Жолнович, отметив, что процесс разработки продолжается вместе с Минцифры.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые пенсионеры могут получать дополнительную выплату от государства. Ее размер может превышать 15 тысяч гривен.