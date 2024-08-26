Щомісячна допомога для двох категорій пенсіонерів: кому вона передбачена

У деяких українців виплата має бути понад 15 тис грн

Пенсіонери в Україні, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, та учасники бойових дій щомісяця можуть отримувати державну допомогу.

Для її нарахування є одна умова — у особи має бути пенсія нижче за встановлену норму, як йдеться у постанові "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій". Розмір для кожного українця буде індивідуальним.

Які пенсії мають отримувати пенсіонери з інвалідністю внаслідок війни

I група — 15347 гривень;

II групи — 12396 гривень;

III групи — 8500 гривень;

В учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності — 4958 гривень.

Якщо такі особи отримують виплату меншу, аніж зазначено, то їм щомісяця здійснюватиметься державна адресна допомога в розмірі, якого не вистачає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вікову надбавку до пенсійних виплат, яка здійснюється автоматично. Кожні 5 років вона збільшується, але не плюсується.