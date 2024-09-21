І тут криза? Чому фермери банкрутують, а ціни на сало в магазинах можуть приголомшити

Цей рік став випробуванням для українських фермерів

Українські свинарі зіткнулися з серйозною кризою. Після прибуткового 2023 року, коли рентабельність окремих виробників сягала 200%, 2024 рік приніс різке падіння закупівельних цін на живу масу свиней та перенасичення ринку. І в той час, як ціни на сало у супермаркетах стабільно високі, частина фермерів працюють з мінімальною рентабельністю чи навіть у мінус.

Що чекає ринок свинарства надалі та чи вплине криза на цінники в магазинах, "Телеграф" запитав у президентки Асоціації "Свинарі України" (АСУ) Оксани Юрченко.

Динаміка цін та собівартість

Як розповідає Оксана Юрченко, середня ціна реалізації (ціна за кілограм живої маси свиней, яку фермеру сплачує бійня/переробне підприємство — Ред.) за 8 місяців складає 58,50 грн з ПДВ або 48,75 грн без ПДВ. Проте були тижні, коли ціна живця падала до позначки 45 гривень з ПДВ. Зазначимо, що вартість сала з м’ясним прошарком у магазині може сягати аж 500 гривень за кілограм.

— Ціни на живець змінюються щотижня, залежно від ринкових факторів. Для прикладу, цього тижня складала в середньому 43-45 гривні без ПДВ. Для порівняння: згідно з даними бенчмаркінгу АСУ, собівартість виробництва кілограма живої маси промислової свинини у 2023 році коливалася в межах від 34 до 53 грн без ПДВ, в цьому році діапазон складає 35-55 грн без ПДВ (середня 43,2 грн/кг), — ділиться статистикою Оксана Юрченко.

Президентка Асоціації "Свинарі України" (АСУ) Оксана Юрченко

За її словами, минулий 2023 рік був сприятливим для свинарів завдяки непоганій ціні на свинину та нижчій ціні на продукцію рослинництва. Чимало рослинників також намагалися увійти у свинарський бізнес. Деякі невеликі фермери або побудували нові відгодівельні приміщення, або використали наявні, щоб спробувати вирощувати свиней.

Однак ажіотаж уже під кінець 2023 пішов на спад: ціна на живу масу впала, відгодовувати свиней перестало бути вигідно. І ті, хто активно входив у свинарство впродовж року, так само активно почав з цього бізнесу виходити.

Станом на початок вересня 2024 цінова ситуація не стимулює інвестувати бізнес, особливо враховуючи високі ризики втратити все через африканську чуму свиней та інші виклики, спричинені війною.

Вплив енергетичної кризи

Як і на більшість бізнесів, на галузь свинарства негативно впливає енергетична криза в Україні. Свинарські ферми потребують постійної роботи вентиляційних систем, освітлення, обігріву/охолодження та систем годівлі тварин.

— Якщо ми працюємо на електроенергогенераторах, то це, в середньому, у 2,5-3 рази дорожче, ніж якщо це системне постачання. До того ж генератор не може працювати цілодобово. Це обладнання розраховане на тимчасові відключення, але не на постійну роботу, — говорить Оксана Юрченко.

За її словами, якщо графіки відключень у холодний період будуть суворими, собівартість електроенергії буде зростати. Хоча й це не стосуватиметься всіх, оскільки того ж минулого року багато виробників перейшли на сонячні панелі та станції — додаткові джерела енергії, щоб хоча б частково покривати потребу в електроенергії

Хтось виходить з галузі, хтось скорочує поголів'я, а хтось виходить на імпорт

Президентка АСУ підкреслює, що прибутковість різних підприємств також може бути дуже різною. Виробники, які вже тривалий час у цій галузі, відрізняються від тих, хто заходить у галузь відгодовувати свиней у періоди пікової ціни. Останні часто потрапляють у ситуацію, коли купують поросят за високими цінами через дефіцит пропозиції, а реалізують свиней забійної кондиції за цінами, які не покривають витрат на їх вирощування.

Так, наприклад, через аналогічну ситуацію в кінці 2023 року на платформах на кшталт OLX почали активно з'являтися оголошення про продаж невеликих ферм на тисячу-дві тисячі свиней, а також інші виробничі потужності. Цей тренд поширився досить швидко і ще досі триває.

Готовий бізнес у продажі на OLX

Тому 2024 рік остаточно "очищує" галузь від тих, хто зайшов тимчасово або не до кінця розібрався в специфіці. Будь-яке тваринництво, зокрема свинарство, має хвилеподібний розвиток: є періоди заробітку, нейтральні періоди та збиткові часи. Це природно, і до цього потрібно бути готовим. Постійного прибутку не буває — потрібно вміти балансувати.

— Ті, хто вже не перший, не другий і навіть не десятий рік у галузі, розуміють, що бувають як сприятливі часи, так і складні періоди, як, наприклад, 2024 рік. Є багато факторів, які сьогодні мають значний вплив на ринок: африканська чума свиней, бойові дії, здороження кормової сировини тощо.

За її словами, це бізнес для тих, хто готовий переживати важкі часи та вміє чекати на кращі можливості.

Що з цінами в магазинах?

І хоч здається, що ціна на сало в магазинах лише росте, роздрібні ціни на свинину також знижуються. Оксана Юрченко, Президентка Асоціації "Свинарі України" (АСУ), наводить конкретні дані. Початок року — 179,62 грн за кілограм, вересень — 166,40 грн.

Офіційна статистика споживчих цін демонструє зниження ціни на свинину приблизно на 7,35% з початку року до липня.

— Свинарство живе в циклах: прибутковий рік чергується з роками низького заробітку і збитку, — говорить Юрченко.

До того ж на ціни на живець впливає щорічна сезонність.

— Наприклад, перед Великоднем попит зростає, особливо це відчувалося в довоєнні часи, бо люди більше святкували. Інший приклад — літо, коли через спеку свині гірше ростуть, а отже пропозиція живої маси свиней скорочується, що позитивно впливає на ціновий тренд (безперечно, якщо не говоримо про аномальну спеку, коли й споживання м'яса істотно скорочується, як це сталося цьогоріч). З іншого боку, лютий вважається "мертвим" місяцем для свинарства. Це період після новорічних та різдвяних свят, коли люди вже витратили кошти й не так активно купують м'ясо, — говорить президентка Асоціації "Свинарі України".

Звідки ж ціни під 500 грн за кіло? Супермаркети зазвичай не корелюють свої ціни з ринковими цінами на живець миттєво. Вони можуть встановлювати акції або тримати ціни вищими, щоб компенсувати втрати в інші періоди.

Супермаркети не корелюють свої ціни з ринковими на живець

Навіть коли ціни на свинину різко падають/зростають, у супермаркетах це може відобразитися лише через кілька тижнів. Або ж не відобразитися зовсім.

Крім того, на кінцеву ціну для споживача вливають етапи після продажу живця: транспортування, забій, переробка, фасування, зберігання тощо.

Чого чекати далі?

За словами Оксани Юрченко, ситуація в галузі наразі неприваблива. Згідно зі спостереженнями асоціації, більшість виробників не планують інвестувати в бізнес. Багато хто заморозив свої проєкти. Сприяє такому негативному тренду і відчутне погіршення ситуації щодо африканської чуми свиней (якщо захворювання потрапляє у господарство, ліквідується усе поголів'я, відповідно, фермер втрачає все без права компенсації.

Ціна на свиней живою вагою відновиться, коли ринок знову відчує дефіцит пропозиції. За попередніми прогнозами, це може статися вже наприкінці цього року — на початку 2025 року. Але у той самий час ціни на свинину в супермаркетах також підвищаться — через сезонне зростання виробничих витрат і зменшення пропозиції на ринку.