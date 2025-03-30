Як насправді працює американська допомога

Ось про цей текст NYT будуть говорити у найближчі години і. можливо, на наступному тижні. Він розкриває характер наших відносин із США під час війни. І прочитавши його ви дізнаєтеся про нових героїв війни.

Зокрема, розкривається роль генерал-лейтенанта Забродського та майже невідомого у нас командира 18-го повітрянодесантного корпусу США генерала Кріса Донахью , якого видання описує як "зірка в таємному світі сил спеціального призначення".

Українці інколи вважали американців занадто владними. Американці іноді не могли зрозуміти, чому українці просто не приймають добру пораду. Американці намагалися зосереджуватися на зважених, досяжних цілях, але бачили, що українці постійно прагнуть до великого виграшу, яскравого, блискучого призу. Українці, зі свого боку, часто вважали, що американці їх стримують. Українці мали на меті виграти війну назавжди. Хоча американці поділяли цю ціль, вони хотіли переконатися, що українці її не втратять.

Найважливіша допомога — розвіддані. Ось як працювала підтримка, яку координувала оперативна група "Дракон". Її специ повідомляли нам, де розташовані росіяни. Але щоб захистити джерела та методи розвідки від російських шпигунів, вони не казали, звідки вони про це знали.

Усе, що українці бачать у захищеній хмарі – це ланцюжки координат, розділені на кошики — Пріоритет 1, Пріоритет 2 і так далі. Як згадує генерал Забродський, коли українці запитували, чому вони повинні довіряти розвідці, генерал Донахью казав: "Не турбуйтеся про те, як ми дізналися. Просто повірте, що коли ви стріляєте, ви влучите і вам сподобаються результати, а якщо результати вам не сподобаються, скажіть нам, ми зробимо це краще.

Джерело — Telegram Валерій Калниш.