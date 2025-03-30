За 3 дні 4 тисячі гривень: пенсіонерам пропонують цікаву роботу з людьми

Для працівників проводиться безкоштовне навчання

У Чернівцях відкрили вакансію інтерв’юера, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонера. Працівнику необхідно проводити інтерв’ю з людьми, за результатами яких потім потрібно заповнити формалізовані анкети.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. У ньому зазначено, що для працівника буде проведено безкоштовне навчання.

Робота полягає у проведенні особистих інтерв’ю (face-to-face), за результатами яких заповнюються формалізовані анкети, робота на вулицях, у скверах, біля ТРЦ тощо.

Провести відповідне опитування та заповнити 100 анкет за технічним завданням потрібно за три дні. Кількість питань в анкеті складає 5-7 шт., вартість 1 анкети = 40 грн. Таким чином, вірно заповнені 100 анкет за три дні роботи принесуть 4000 грн.

Вимоги: своєчасний та якісний збір даних шляхом опитування респондентів та заповнення анкет згідно з технічним завданням.

Обов’язки:

відповідальне ставлення до роботи;

беззастережне виконання технічного завдання;

дотримання всіх інструкцій керівника проекту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві з’явилася ідеальна вакансія для пенсіонерів. Головна перевага цієї роботи – безкоштовне проживання.