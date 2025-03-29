Україна створить свої космічні війська

Україна має великі плани на наступні п’ять років

У Міністерстві оборони України з’явиться спеціалізована структура, яка буде відповідати за питання космосу. Управління космічної політики має не лише за використання космосу військовими, а й об’єднати державні та приватні компанії, а також наукову галузь для взаємодії з військовими.

Про це на форумі Space For Ukraine розповіла заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Її слова передає видання "Суспільне".

"У нас є закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не лише закупівля інноваційних рішень у інженерів, це не лише створення ком’юніті для того, щоб найкращі рішення приходили до України, а це ще і створення космічних військ", — сказала вона.

"Україна рухається до створення космічних сил. Абсолютна більшість наших країн-партнерів розвиває цей вид військ. І, звичайно, наш ворог також рухається в цій сфері, набуває здібностей, набуває технологій. Ми повинні дати цю здатність нашим військовим", — сказала вона

Черногоренко зазначила, що МОУ стане основним замовником для космічної індустрії, а тому хоче надати необхідні контакти інженерам та розробникам спеціалізованої продукції.

"Управління є координаційним центром, є центром генерації смислів, є центром генерації політик", — додала вона.

Україна планує до 2030 року обзавестися своїми супутниками для оборонних цілей та власну систему сповіщень про повітряні тривоги та контроль за космічним простором.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони та Генштабі створять окрему структуру, яка займатиметься розвитком військової авіації України.