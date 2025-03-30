Не хотіла, щоб її відспівали у церкві: як виглядає могила Людмили Гурченко і де вона похована

Зірка народилася в Україні і любила Батьківщину, хоч жила у Росії

Радянська і російська акторка і співачка Людмила Гурченко померла рівно 14 років тому. Зірка — уродженка Харкова і хоч майже все життя прожила у Росії, її любов до України була беззаперечною. Голос артистки був красивим, а акторська гра — ідеальною. А раніше ми розповідали, як виглядає онучка Гурченко.

Похована радянська зірка на Новодівочому цвинтарі у Москві. "Телеграф" з нагоди роковин із дня смерті артистки вирішив з’ясувати, як виглядає могила Людмили Гурченко.

Що відомо про Людмилу Гурченко

Народилася майбутня зірка 12 листопада 1935 року в Харкові в родині музикантів. З дитинства вона проявляла талант до мистецтва, що привело її до ВДІКу, який вона закінчила в 1956 році.

У Радянському Союзі славу Гурченко отримала після ролі у фільмі "Карнавальна ніч", де вона виконала пісню "П'ять хвилин". За життя артистка знялася у понад 80 фільмах, серед яких "20 днів без війни", "П'ять вечорів", "Вокзал для двох" тощо.

Особисте життя

Так, зірка багато працювала, виступала на сцені і була однією з найуспішніших артисток Радянського Союзу. Однак особисте життя акторки було складним. За життя вона шість разів була у шлюбі, мала непрості стосунки з донькою і втратила онука.

Один із найвідоміших та найскандальніших шлюбів Гурченко був із путіністом Йосипом Кобзоном. Одружені вони були упродовж трьох років, а після розлучення не віталися ще 45 років. Пара розірвала стосунки через зраду чоловіка із подругою Людмили.

Причина смерті Людмили Гурченко і де вона похована

У лютому 2011 року Гурченко отримала перелом шийки стегна, після чого її прооперували. Артистка померла 30 березня 2011 року миттєво — внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

У церкві Людмилу Гурченко не відспівували — так зазначила сама артистка у заповіті. Через нестачу часу не було також громадської панахиди. Поховали радянську зірку на Новодівочому цвинтарі у Москві.

На могилі — пам’ятник, виконаний із білого мармуру і чорного граніту. Скульптура — у вигляді Людмили у повний зріст. Вона зображена у довгій сукні, з рукою, притиснутою до грудей та опущеним поглядом. На надгробній плиті відтворено її автограф, а на зворотному боці пам'ятника викарбувано слова: "Я живу і працюю для вас. Коли я виходжу на сцену і чую ваші оплески — це для мене як зліт у небо, як помах крил".

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювалася упродовж кар’єри Людмила Гурченко. Вона була однією з найкрасивіших актрис у Радянському Союзі.