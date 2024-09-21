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И здесь кризис? Почему фермеры банкротятся, а цены на сало в магазинах могут ошеломить

Автор
Тая Белан
Дата публикации
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 21 сентября 2024, 09:50
Иллюстративное изображение. Фото Freepik

Этот год стал испытанием для украинских фермеров

Украинские свиноводы столкнулись с серьезным кризисом. После прибыльного 2023 года, когда рентабельность отдельных производителей достигала 200%, 2024 год принес резкое падение закупочных цен на живую массу свиней и перенасыщение рынка. И в то время как цены на сало в супермаркетах стабильно высоки, часть фермеров работают с минимальной рентабельностью или даже в минус.

Что ждет рынок свиноводства в дальнейшем и повлияет ли кризис на ценники в магазинах, "Телеграф" спросил у президентки Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксаны Юрченко.

Динамика цен и себестоимость

Как рассказывает Оксана Юрченко, средняя цена реализации (цена за килограмм живой массы свиней, которую фермеру платит бойня/перерабатывающее предприятие — Ред.), за 8 месяцев составляет 58,50 грн с НДС или 48,75 грн без НДС. Однако были недели, когда цена заживо падала до отметки 45 гривен с НДС. Отметим, что стоимость сала с мясной прослойкой в магазине может достигать 500 гривен за килограмм.

— Цены на живец меняются еженедельно в зависимости от рыночных факторов. Например, на этой неделе составляла в среднем 43-45 гривны без НДС. Для сравнения: согласно данным бенчмаркинга АСУ, себестоимость производства килограмма живой массы промышленной свинины в 2023 году колебалась в пределах от 34 до 53 грн. без НДС, в этом году диапазон составляет 35-55 грн. без НДС (средняя 43,2 грн./кг)., – делится статистикой Оксана Юрченко.

Фото президент Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксана Юрченко
Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксана Юрченко

По ее словам, прошлый 2023 год был благоприятен для свиноводов благодаря неплохой цене на свинину и более низкой цене на продукцию растениеводства. Многие растениеводы также пытались войти в свиноводческий бизнес. Некоторые небольшие фермеры либо построили новые откормочные помещения, либо использовали имеющиеся, чтобы попытаться выращивать свиней.

Однако ажиотаж уже к концу 2023 года пошел на убыль: цена на живую массу упала, откармливать свиней перестало быть выгодно. И те, кто активно входил в свиноводство в течение года, также активно начал из этого бизнеса выходить.

По состоянию на начало сентября 2024 г. ценовая ситуация не стимулирует инвестировать бизнес, особенно учитывая высокие риски потерять все из-за африканской чумы свиней и других вызовов, вызванных войной.

Влияние энергетического кризиса

Как и большинство бизнесов, на отрасль свиноводства негативно влияет энергетический кризис в Украине. Свиноводческие фермы нуждаются в постоянной работе вентиляционных систем, освещения, обогрева/охлаждения и систем кормления животных.

— Если мы работаем на электроэнергогенераторах, то это в среднем в 2,5-3 раза дороже, чем если это системная поставка. К тому же, генератор не может работать круглосуточно. Это оборудование рассчитано на временные отключения, но не на постоянную работу, – говорит Оксана Юрченко.

По ее словам, если графики отключений в холодный период будут серьезными, себестоимость электроэнергии будет возрастать. Хотя и это не касается всех, поскольку в том же прошлом году многие производители перешли на солнечные панели и станции — дополнительные источники энергии, чтобы хотя бы частично покрывать потребность в электроэнергии.

Кто-то выходит из отрасли, кто-то сокращает поголовье, а кто-то выходит на импорт

Президент АСУ подчеркивает, что доходность разных предприятий также может быть очень разной. Производители, уже длительное время в этой отрасли, отличаются от тех, кто входит в отрасль откармливать свиней в периоды пиковой цены. Последние часто попадают в ситуацию, когда покупают поросят по высоким ценам из-за дефицита предложения, а реализуют свиней убойной кондиции по ценам, которые не покрывают затрат на их выращивание.

Так, например, из-за аналогичной ситуации в конце 2023 года на платформах типа OLX начали активно появляться объявления о продаже небольших ферм на тысячу-две тысячи свиней, а также другие производственные мощности. Этот тренд распространился довольно быстро и продолжается.

Фото объявления о продаже свинарника и фермы со свиньями в Украине
Недвижимость на доске объявлений OLX.ua.

Поэтому 2024 окончательно "очищает" отрасль от тех, кто зашел временно или не до конца разобрался в специфике. Любое животноводство, в частности свиноводство, имеет волнообразное развитие: периоды заработка, нейтральные периоды и убыточные времена. Это естественно и к этому нужно быть готовым. Постоянной прибыли не бывает – нужно уметь балансировать.

— Те, кто уже не первый, не второй и даже не десятый год в отрасли, понимают, что бывают как благоприятные времена, так и сложные периоды, как 2024 год. Есть много факторов, которые сегодня оказывают значительное влияние на рынок: африканская чума свиней, боевые действия, удорожание кормового сырья и т.д.

По ее словам, это бизнес для тех, кто готов переживать тяжелые времена и умеет ждать лучших возможностей.

Что с ценами в магазинах?

И хотя кажется, что цена на сало в магазинах только растет, розничные цены на свинину тоже снижаются. Оксана Юрченко, Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ), приводит конкретные данные. Начало года – 179,62 грн за килограмм, сентябрь – 166,40 грн.

Официальная статистика потребительских цен показывает снижение цены на свинину примерно на 7,35% с начала года по июль.

— Свиноводство живет в циклах: доходный год чередуется с годами низкого заработка и убытка, — говорит Юрченко.

Фото свинная ферма
К тому же на цены на живец влияет ежегодная сезонность.

— Например, перед Пасхой спрос растет, особенно это чувствовалось в довоенное время, потому что люди больше праздновали. Другой пример — лето, когда из-за жары свиньи хуже растут, а значит, предложение живой массы свиней сокращается, что положительно влияет на ценовой тренд (несомненно, если не говорим об аномальной жаре, когда и потребление мяса существенно сокращается, как это произошло в этом году). С другой стороны, февраль считается "мертвым" месяцем для свиноводства. Это период после новогодних и рождественских праздников, когда люди уже потратили средства и не так активно покупают мясо, — говорит президент Ассоциации "Свиноводы Украины".

Откуда цены под 500 грн за кило? Супермаркеты обычно не коррелируют свои цены с рыночными ценами на живец мгновенно. Они могут устанавливать акции или держать цены выше, чтобы компенсировать потери в другие периоды.

Фото мясной прилавок и свинина
Супермаркеты не коррелируют свои цены с рыночными на живец

Даже когда цены на свинину резко падают/растут, в супермаркетах это может отразиться только через несколько недель. Или не отразиться вовсе.

Кроме того, на конечную цену для потребителя вливают этапы после продажи черенки: транспортировка, убой, переработка, фасовка, хранение и т.д.

Чего ждать дальше?

По словам Оксаны Юрченко, ситуация в отрасли пока непривлекательна. Согласно наблюдениям ассоциации, большинство производителей не планируют инвестировать в бизнес. Многие заморозили свои проекты. Способствует такому негативному тренду и ощутимое ухудшение ситуации по африканской чуме свиней (если заболевание попадает в хозяйство, ликвидируется все поголовье, соответственно, фермер теряет все без права компенсации).

Цена на свиней живым весом восстановится, когда рынок снова почувствует дефицит предложения. По предварительным прогнозам, это может произойти уже в конце этого года — начале 2025 года. Но в то же время цены на свинину в супермаркетах также повысятся — из-за сезонного роста производственных издержек и уменьшения предложения на рынке.

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#Украина #Экономика #Цены #Свинина #Деньги #Сельскохозяйственная продукция