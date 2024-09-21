И здесь кризис? Почему фермеры банкротятся, а цены на сало в магазинах могут ошеломить

Этот год стал испытанием для украинских фермеров

Украинские свиноводы столкнулись с серьезным кризисом. После прибыльного 2023 года, когда рентабельность отдельных производителей достигала 200%, 2024 год принес резкое падение закупочных цен на живую массу свиней и перенасыщение рынка. И в то время как цены на сало в супермаркетах стабильно высоки, часть фермеров работают с минимальной рентабельностью или даже в минус.

Что ждет рынок свиноводства в дальнейшем и повлияет ли кризис на ценники в магазинах, "Телеграф" спросил у президентки Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксаны Юрченко.

Динамика цен и себестоимость

Как рассказывает Оксана Юрченко, средняя цена реализации (цена за килограмм живой массы свиней, которую фермеру платит бойня/перерабатывающее предприятие — Ред.), за 8 месяцев составляет 58,50 грн с НДС или 48,75 грн без НДС. Однако были недели, когда цена заживо падала до отметки 45 гривен с НДС. Отметим, что стоимость сала с мясной прослойкой в магазине может достигать 500 гривен за килограмм.

— Цены на живец меняются еженедельно в зависимости от рыночных факторов. Например, на этой неделе составляла в среднем 43-45 гривны без НДС. Для сравнения: согласно данным бенчмаркинга АСУ, себестоимость производства килограмма живой массы промышленной свинины в 2023 году колебалась в пределах от 34 до 53 грн. без НДС, в этом году диапазон составляет 35-55 грн. без НДС (средняя 43,2 грн./кг)., – делится статистикой Оксана Юрченко.

Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксана Юрченко

По ее словам, прошлый 2023 год был благоприятен для свиноводов благодаря неплохой цене на свинину и более низкой цене на продукцию растениеводства. Многие растениеводы также пытались войти в свиноводческий бизнес. Некоторые небольшие фермеры либо построили новые откормочные помещения, либо использовали имеющиеся, чтобы попытаться выращивать свиней.

Однако ажиотаж уже к концу 2023 года пошел на убыль: цена на живую массу упала, откармливать свиней перестало быть выгодно. И те, кто активно входил в свиноводство в течение года, также активно начал из этого бизнеса выходить.

По состоянию на начало сентября 2024 г. ценовая ситуация не стимулирует инвестировать бизнес, особенно учитывая высокие риски потерять все из-за африканской чумы свиней и других вызовов, вызванных войной.

Влияние энергетического кризиса

Как и большинство бизнесов, на отрасль свиноводства негативно влияет энергетический кризис в Украине. Свиноводческие фермы нуждаются в постоянной работе вентиляционных систем, освещения, обогрева/охлаждения и систем кормления животных.

— Если мы работаем на электроэнергогенераторах, то это в среднем в 2,5-3 раза дороже, чем если это системная поставка. К тому же, генератор не может работать круглосуточно. Это оборудование рассчитано на временные отключения, но не на постоянную работу, – говорит Оксана Юрченко.

По ее словам, если графики отключений в холодный период будут серьезными, себестоимость электроэнергии будет возрастать. Хотя и это не касается всех, поскольку в том же прошлом году многие производители перешли на солнечные панели и станции — дополнительные источники энергии, чтобы хотя бы частично покрывать потребность в электроэнергии.

Кто-то выходит из отрасли, кто-то сокращает поголовье, а кто-то выходит на импорт

Президент АСУ подчеркивает, что доходность разных предприятий также может быть очень разной. Производители, уже длительное время в этой отрасли, отличаются от тех, кто входит в отрасль откармливать свиней в периоды пиковой цены. Последние часто попадают в ситуацию, когда покупают поросят по высоким ценам из-за дефицита предложения, а реализуют свиней убойной кондиции по ценам, которые не покрывают затрат на их выращивание.

Так, например, из-за аналогичной ситуации в конце 2023 года на платформах типа OLX начали активно появляться объявления о продаже небольших ферм на тысячу-две тысячи свиней, а также другие производственные мощности. Этот тренд распространился довольно быстро и продолжается.

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Поэтому 2024 окончательно "очищает" отрасль от тех, кто зашел временно или не до конца разобрался в специфике. Любое животноводство, в частности свиноводство, имеет волнообразное развитие: периоды заработка, нейтральные периоды и убыточные времена. Это естественно и к этому нужно быть готовым. Постоянной прибыли не бывает – нужно уметь балансировать.

— Те, кто уже не первый, не второй и даже не десятый год в отрасли, понимают, что бывают как благоприятные времена, так и сложные периоды, как 2024 год. Есть много факторов, которые сегодня оказывают значительное влияние на рынок: африканская чума свиней, боевые действия, удорожание кормового сырья и т.д.

По ее словам, это бизнес для тех, кто готов переживать тяжелые времена и умеет ждать лучших возможностей.

Что с ценами в магазинах?

И хотя кажется, что цена на сало в магазинах только растет, розничные цены на свинину тоже снижаются. Оксана Юрченко, Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ), приводит конкретные данные. Начало года – 179,62 грн за килограмм, сентябрь – 166,40 грн.

Официальная статистика потребительских цен показывает снижение цены на свинину примерно на 7,35% с начала года по июль.

— Свиноводство живет в циклах: доходный год чередуется с годами низкого заработка и убытка, — говорит Юрченко.

К тому же на цены на живец влияет ежегодная сезонность.

— Например, перед Пасхой спрос растет, особенно это чувствовалось в довоенное время, потому что люди больше праздновали. Другой пример — лето, когда из-за жары свиньи хуже растут, а значит, предложение живой массы свиней сокращается, что положительно влияет на ценовой тренд (несомненно, если не говорим об аномальной жаре, когда и потребление мяса существенно сокращается, как это произошло в этом году). С другой стороны, февраль считается "мертвым" месяцем для свиноводства. Это период после новогодних и рождественских праздников, когда люди уже потратили средства и не так активно покупают мясо, — говорит президент Ассоциации "Свиноводы Украины".

Откуда цены под 500 грн за кило? Супермаркеты обычно не коррелируют свои цены с рыночными ценами на живец мгновенно. Они могут устанавливать акции или держать цены выше, чтобы компенсировать потери в другие периоды.

Супермаркеты не коррелируют свои цены с рыночными на живец

Даже когда цены на свинину резко падают/растут, в супермаркетах это может отразиться только через несколько недель. Или не отразиться вовсе.

Кроме того, на конечную цену для потребителя вливают этапы после продажи черенки: транспортировка, убой, переработка, фасовка, хранение и т.д.

Чего ждать дальше?

По словам Оксаны Юрченко, ситуация в отрасли пока непривлекательна. Согласно наблюдениям ассоциации, большинство производителей не планируют инвестировать в бизнес. Многие заморозили свои проекты. Способствует такому негативному тренду и ощутимое ухудшение ситуации по африканской чуме свиней (если заболевание попадает в хозяйство, ликвидируется все поголовье, соответственно, фермер теряет все без права компенсации).

Цена на свиней живым весом восстановится, когда рынок снова почувствует дефицит предложения. По предварительным прогнозам, это может произойти уже в конце этого года — начале 2025 года. Но в то же время цены на свинину в супермаркетах также повысятся — из-за сезонного роста производственных издержек и уменьшения предложения на рынке.