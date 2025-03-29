Коли почнеться новий великий наступ Росії на Україну. Костенко розкрив нові подробиці

Наступ РФ залежить від багатьох факторів

Росія планує масштабний наступ на Україну, проте його реалізація можлива наприкінці літа. Адже окупантам треба час, щоб мобілізувати резерви та сили.

Про це розповів секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає УНІАН. За його словами, наразі називати точні дати наступу не раціонально — все залежить від темпу підготовки росіян.

"Масштабний наступ РФ буде не раніше середини — кінця літа. Але за умови, що вони в такому ж темпі будуть набирати свої потужності", — каже Костенко.

Він пояснює, що наразі українські військові фіксують підготовку росіян до наступу, темпи мобілізації резервів, створення нових угруповань змінились. Проте питання локалізації масштабного наступу залишається відкритим.

"Жодна армія у світі не спроможна наступати на всій лінії фронту одночасно, це фізично не реально. Армія РФ не зможе атакувати одразу багатокілометрову лінію зіткнення", — сказав Костенко.

На думку експерта, Росія також хоче застосувати у наступі і свої резерви з Курщини. Де за останніми даними разом з армією КНДР знаходиться понад 80 тисяч військових. Проте ЗСУ докладають усіх зусиль, аби росіяни не могли накопичувати свої сили лише в одному місці, тиснучи одразу на кількох напрямках.

Коментуючи наступ ЗСУ у Бєлгородській області, Костенко сказав: "Це дає нам змогу відтягувати якісь з підрозділів Росії з Курщини".

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни готують наступ одразу на двох напрямках.