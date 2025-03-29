Чи змогли росіяни захопити село на Сумщині: що кажуть прикордонники

Прикордонники контролюють ситуацію

Росіяни постійно відправляють малі штурмові та диверсійні групи до Сумської області. Проте захопити населений пункт Веселівку їм не вдалося.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі єдиного марафону. За його словами, деяким із груп окупантів вдається перетнути кордон, перш ніж їх знищують.

"У напрямку Новенького, Журавки ворог застосовує малі штурмові групи, які знищуються українськими військовими ще на підступі до кордону, або на території України, якщо окупанти встигли на неї зайти", — сказав він.

За його словами, активні дії росіян фіксуються на півночі Сумської області, хоча ризики проникнення ДРГ є і на інших ділянках кордону із Сумською областю. Наприклад, одну з груп було виявлено на підходах до кордону безпосередньо біля Сумського району, проте ця історія не стосується подій у Курській області, сказав Демченко.

Завданнями російських ДРГ є виявлення розташування сил ЗСУ або мінування території, кажуть у ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, вранці 29 березня росіяни заявили про нібито захоплення Веселівки. Проте варто зазначити, що тема проникнення росіян у Сумську область активно порушується і привертає багато уваги ще з січня і щоразу інформацію захоплення прикордонних населених пунктів спростовує місцева влада.