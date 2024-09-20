У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

На вихідних, 21 та 22 вересня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 21 вересня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 22 вересня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, один із овочів борщового набору побив 10-річний рекорд ціни. Прогнозом подальших цін поділилася Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар міста Львова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У ті часи ринок складався з декількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент товарів або ж заморську екзотику.