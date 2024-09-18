Монета за 1000 гривень: як розпізнати цінні копійки у своєму гаманці

В Україні існують рідкісні монети, які можна продати значно дорожче від їхньої номінальної вартості. Колекціонери готові платити чималі суми за унікальні екземпляри.

Як свідчать дані аукціонного сайту violity.com, деякі монети можуть коштувати тисячі гривень.

Одним з таких лотів є, до прикладу, 50 копійок 1996 року випуску. Ця обігова монета має тираж лише 90 тисяч штук, що робить її цінною для колекціонерів.

Існує два різновиди 50 копійок 1996 року — з дрібним та крупним гуртом (насічками — Ред.). У повсякденному обігу частіше трапляються монети з 7 насічками, тобто з крупним гуртом. Проте більшу цінність мають екземпляри з дрібною насічкою.

Вартість 50 копійок 1996 року суттєво відрізняється залежно від різновиду:

Монети з дрібним гуртом (1АЕм) оцінюються в 600-1000 гривень

Екземпляри з крупним гуртом (1АЕк) коштують 100-150 гривень

Важливо зазначити, що стан монети суттєво впливає на її вартість. Чим менше пошкоджень та подряпин, тим вищою буде ціна. Колекціонери часто купують комплекти з обох різновидів 1АЕм та 1АЕк.

Цінними можуть бути й 50 копійок інших років карбування. Серед них трапляються різновиди вартістю до 10 тисяч гривень.

Наразі на одному з аукціонів продається 50 копійок 1996 року за 994 гривні (майже 25 доларів). Монета виготовлена з латуні, перебуває у дуже гарному стані, без дефектів та реставрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 1 копійку 1992 року продають за шалену суму. Деякі екземпляри можуть коштувати в сотні разів більше за свій номінал.