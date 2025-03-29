Не вбивство? З'явились нові подробиці загадкової смерті 13-річного українця в Іспанії

Поліція продовжує розслідування

Смерть 13-річного українця в Іспанії не мала насильницького характеру. Юнак, який вважався зниклим безвісти, зістрибнув зі стіни у парку, внаслідок чого, ймовірно, й загинув.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE. Зазначається, що поліція Іспанії продовжує розслідування загадкової смерті.

"Місцева поліція встановила: ознак насильницьких дій над дитиною не було. Відомо, що молодик перебував на психологічному лікуванні, а справу контролюють українські консули", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про смерть 13-річного українця в Іспанії

Наприкінці березня Національна поліція Іспанії повідомила, що зниклого в місті Бадахос 13-річного українця знайшли мертвим. Тіло підлітка виявили у понеділок, 24 березня, близько 19:00 у міському саду неподалік від Алькасаби, в районі парку Легіон.

Відомо, що хлопець зник 23 березня. Того дня він вийшов із дому без документів, грошей та ключів. Його рідні заявили про зникнення на ранок 24 березня, а того ж дня його знайшли мертвим у парку у центрі міста Бадахос.

Загиблий український підліток приїхав до Іспанії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і з того часу жив з матір’ю в Бадахосі. Зазначалось, що смерть підлітка настала внаслідок падіння з висоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Празі заарештували 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-ї річної Валерії у Німеччині.