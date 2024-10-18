В Україні почнуть вилучати з обігу популярні банкноти

Регулятор оголосив дату

В Україні почнуть поступово замінювати банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). Це почнуть робити з 1 листопада 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України. Там зазначили, що громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.

У НБУ наголосили, українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка. Такі банкноти залишатимуться дійсними платіжними засобами.

Як відбуватиметься заміна

З 1 листопада 2024 року Націбанк спільно з іншими банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Після потрапляння в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації. Водночас заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Для чого НБУ замінює банкноти

У Нацбанку пояснили, що це робиться з метою підвищення якості готівки в обігу. Для цього НБУ послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені. Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

НБУ підкреслює, що це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу. Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

Регулятор також нагадав, що зараз вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

1 та 2 гривні зразків 2003–2007 років – з 01 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років – з 01 січня 2023 року;

500 гривень – з 01 серпня 2024 року.

Нагадаємо, за результатами 2023 року в Україні залишається низьким рівень підроблення банкнот національної валюти. Він навіть дещо скоротився.