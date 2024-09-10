Аналітик про імітацію боротьби НБУ з "чорним обналом": проблема вирішується дуже просто

Експерт назвав такі заходи імітацією боротьби

З 10 вересня Національний банк України запроваджує нові обмеження на використання валютних карток українських банків за кордоном. Цьогорічні зміни торкнуться передусім операцій з придбання коштовностей та частково — розрахунків за нерухомість. НБУ аргументує ці нововведення необхідністю протидіяти "непродуктивному відпливу капіталу з України".

Фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі "Телеграфу" детально прокоментував нову ініціативу регулятора. За його словами, правила вивчення банками доходів клієнтів діють вже близько 10 років, але досі їх дотримання було формальним. "Тепер вони вчепились у ці правила і просять банки зіставляти дані з анкет клієнтів з оборотами по рахунках", — зазначив експерт.

Чому це працює не так

Шапран навів приклад: якщо клієнт вказав у анкеті щомісячний дохід 10 000 гривень, а на картку надійде сума, яка значно перевищує цю цифру, картка може бути заблокована. "Вони так борються з дропами — тими, хто продає свої картки податковим оптимізаторам", — пояснив аналітик.

На думку Шапрана, проблему можна вирішити простіше — надавши податковій доступ до баз СЕП (Система електронних платежів) та НСМЕП (державна карткова платіжна система, створена Національним банком України; зараз називається "Простір"), а також до рахунків громадян. Він розповів, що пропонував це ще у 2021 році тодішньому голові податкової служби, але ініціативу заблокували "податкові клани".

Експерт також згадав про спробу впровадити подібну ініціативу у 2023 році за підтримки Ростислава Шурми. "Навіть провели засідання в ОП, але через 2 місяці в нього знайшли брата, який начебто продавав електроенергію з окупованих територій до України. Потім виявилось, що це не так, але Шурму "затравили", і по факту взагалі виштовхали", — розповів Шапран.

Фінансист стверджує, що навести порядок у цій сфері можна за 3 місяці, після чого проблема дропів і "чорного обналу" зникне. Однак, за його словами, цього не роблять, бо "тоді приватники не зможуть збирати податки замість держави".

Раніше "Телеграф" розповідав, як торкнуться ці обмеження звичайних українців, які виїхали до ЄС, наприклад, на відпочинок.