Оцінити неможливо скасувати: коли НБУ поверне курс долара на вуличні табло

Готівковий курс валюти "плаває" близько до офіційного курсу, кажуть у Нацбанку

Постанову правління Національного банку України від 29 липня 2022 року за №165 про заборону обмінникам повідомляти курс валюти на виносних інформаційних вивісках, щитах, стендах, штендерах і електронних табло тощо було ухвалено в комплексі з іншими заходами протидії сторонньому впливу на попит готівкової валюти, тому оцінити її ефективність неможливо.

Таку відповідь отримав сайт "Телеграф" на офіційний запит регулятору з проханням пояснити, як рішення НБУ вплинуло на посилення стійкості валютного ринку.

Водночас у Нацбанку запевняють, що загальний вплив від антикризових заходів НБУ, спрямованих на стабілізацію валютного ринку, серед яких і заборона показувати курси валют на табло, є відчутним. І вже тривалий час готівковий обмінний курс перебуває близько до офіційного курсу.

"…заходи НБУ посприяли відчутному зменшенню впливу психологічного чинника на готівковий валютний ринок, про що свідчить зниження коливань на ньому. Ураховуючи, що відсутність табло може запобігати агресивному підштовхуванню населення до купівлі іноземної валюти (в тому числі, за незначного зростання курсу), це рішення могло значною мірою посприяти зменшенню впливу психологічного чинника", — намагається переконати у правильності своїх дій регулятор.

У Нацбанку нагадали, що його вимогу з приводу демонстрації курсів валют обмінниками розробили на основі кращих практик країн Євросоюзу та Великої Британії, "де врегулювали проблеми непрямого впливу на курс на рівні Директиви №2005/29/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС… Ці практики і стали корисними для врегулювання ситуації, що склалася на українському ринку обміну валют".

Відповідно до п.42 постанови № 165, згадана вище "вимога діятиме протягом воєнного стану та 90 календарних днів з моменту його припинення або скасування. Водночас НБУ може продовжити термін її дії, якщо фіксуватиме випадки неналежної поведінки з боку учасників валютно-обмінного ринку", йдеться у відповіді Нацбанку сайту "Телеграф".

Цікаво, що на початку 2024 року, оцінюючи психологічний ефект від обмеження, НБУ писав, що він проводить політику збільшення привабливості гривневих активів, що посприяла зростанню ставок за строковими депозитами, збільшенню попиту на них та відповідно зменшенню попиту на іноземну валюту. Нині він вже не наполягає на такій своїй ролі.

Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна прогнозувала курс долара по 50 грн.