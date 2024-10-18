В Украине начнут изымать из обращения популярные банкноты

Регулятор объявил дату

В Украине начнут постепенно заменять банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих годов выпуска). Это начнут делать с 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. Там отметили, что гражданам не нужно их специально обменивать.

В НБУ подчеркнули, что украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца. Такие банкноты будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить замена

С 1 ноября 2024 года Нацибанк совместно с другими банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

После попадания в банки банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации. В то же время замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

Для чего НБУ заменяет банкноты

В Нацбанке объяснили, что это делается с целью повышения качества наличных денег в обращении. Для этого НБУ последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих годов более современными и защищенными. Так, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения.

НБУ подчеркивает, что это усилит качество и надежность находящейся в обращении наличной национальной валюты. Этот процесс проходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам.

Регулятор также напомнил, что сейчас уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:

1 и 2 гривни образцов 2003–2007 годов – с 01 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов — с 01 января 2023 года;

500 гривен – с 01 августа 2024 года.

Напомним, по результатам 2023 года в Украине остается низким уровень подделки банкнот национальной валюты. Он даже несколько сократился.