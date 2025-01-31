600 доларів "під матрацом" чи депозит у гривні: що принесе кращий прибуток за рік

Найкращий спосіб збільшити свій пасивний заробіток за 12 місяців — вкладення в депозит

Якщо українець кожного місяця протягом 2 років відкладав би по 50 доларів, то у 2025 році мав би "на руках" 1200 доларів. За ці кошти можна було б придбати авто.

Однак якщо в кишені не вистачає коштів, а придбати, наприклад, машину хочеться як можна скоріше, то наскільки можна примножити свій пасивний дохід, якщо надалі не відкладати долари, а чекати ще рік, поки курс росте, або покласти гривню на депозит в банку. В цьому розбирався "Телеграф".

Що вигідніше — чекати ще рік зі 600 доларами чи покласти гривню на депозитний рахунок в банку

Згідно з даними "Мінфін", аби "придбати" 600 доларів у січні 2024 році, українцю необхідно було заплатити 23 400 гривень.

Протягом року середній курс долара в банках виріс. На початку 2025 року він склав 41,95 гривні (купівля) та 42,45 гривні (продаж). Якби особа обміняла 600 доларів 1 січня, то отримала 25 170. Тобто різниця упродовж січня 2024 та 2025 років склала 1 770 гривень.

Ситуація зі внесенням гривні на депозитний рахунок була б трохи кращою. Нагадаємо, у січні 2024 році 600 доларів "коштували" 23 400 гривень. Якщо українець вніс ці кошти депозитний рахунок торік і уклав з банком депозитний договір, то у січні 2025 року його прибуток, наприклад, у "O.Bank" б склав 2 821 гривні, а у "Асвіо Банку" — 2 793 гривень.

Отже, якщо обирати між способами, як примножити свій пасивний дохід, то краще надавати перевагу депозиту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи змогли б наразі заробити ті українці, які купили валюту влітку 2024.