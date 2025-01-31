600 долларов "под матрасом" или депозит в гривне: что принесет лучшую прибыль за год

Лучший способ увеличить свой пассивный заработок за 12 месяцев – вложение в депозит

Если украинец каждый месяц в течение 2 лет откладывал бы по 50 долларов, то в 2025 году имел бы "на руках" 1200 долларов. За эти средства можно было бы приобрести авто.

Однако если в кармане не хватает средств, а приобрести, например, машину хочется как можно скорее, то насколько можно приумножить свой пассивный доход, если в дальнейшем не откладывать доллары, а ждать еще год, пока курс растет, или положить гривну на депозит в банке. В этом разбирался "Телеграф".

Что выгоднее — ждать еще год с 600 долларами или положить гривну на депозитный счет в банке

Согласно данным "Минфина", чтобы "приобрести" 600 долларов в январе 2024 года, украинцу необходимо было заплатить 23 400 гривен.

В течение года средний курс доллара в банках вырос. В начале 2025 года он составил 41,95 гривны (покупка) и 42,45 гривны (продажа). Если бы человек обменял 600 долларов 1 января, то получил бы 25 170. То есть разница в течение января 2024 и 2025 годов составила 1 770 гривен.

Ситуация с внесением гривны на депозитный счет была бы немного лучше. Напомним, в январе 2024 года 600 долларов "стоили" 23 400 гривен. Если украинец внес эти средства депозитный счет в прошлом году и заключил с банком депозитный договор, то в январе 2025 года его прибыль, например, в "O.Bank" бы составила 2 821 гривны, а в "Асвіо Банке" — 2 793 гривен.

Итак, если выбирать между способами, как приумножить свой пассивный доход, то лучше отдавать предпочтение депозиту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, смогли бы сейчас заработать те украинцы, которые купили валюту летом 2024 года.