50 доларів із зарплати. Якби ви почали збирати два роки тому, вже купили б машину (фото)

За два роки накопичення українець може придбати авто і частина суми ще залишиться

Для придбання квартири, машини чи інших потреб більшість осіб мають відкладати гроші. За два роки накопичення деякі з них вже зможуть тримати ключі від своєї мрії.

Якщо українець з 2023 року з кожної заробітної плати відкладав по 50 доларів, то на кінець 2024 року він мав би "на руках" 1200 доларів. "Телеграф" розповість, на що можна витратити ці кошти у 2025 році.

Що можна купити на таку кругленьку суму у 2025

Згідно з даними Мінфіну, два роки тому, а саме у січні, за 1200 доларів можна було отримати 48 120 гривні, але на початку 2024 року дали б 45 840 гривні.

Середній курс обміну валют в банках 1 січня 2023

Середній курс обміну валют в банках 1 січня 2024

Водночас у січні 2025 року за 1200 доларів банк заплатив українцю 50 340 гривень.

Середній курс обміну валют в банках 1 січня 2025

Наразі на таку суму, наприклад, можна купити машину Daewoo. Оголошення про продаж з’явилося на популярному сайті OLX.

Мешканець Одеської області пропонує придбати всім охочим машину Daewoo Nexia. На фото зображено синій седан 2008 року випуску, який коштує 1000 доларів, тобто 41950 гривень, станом на січень 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на OLX продають вазу часів СРСР за понад 40 тисяч гривень. Цьому виробу понад 100 років.