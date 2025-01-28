Курс зростав - ви заробляли? Чи змогли заробити ті, хто купив валюту влітку

Якщо купити долари та просидіти з ними півроку, то заробіток буде маленьким

Аби нарешті придбати машину своєї мрії, або відкрити бізнес, більшість українців відкладають гроші. Однак вони також можуть примножувати свій прибуток, купивши іноземну валюту або відкрити депозитний рахунок.

Скільки б ви отримали заробітку, якби купили долари влітку 2024 та обміняли їх на початку 2025, дізнався "Телеграф". Для цього було використано конвертер "Мінфіну".

Якщо українець в кінці червня 2024 року придбав 100 доларів за курсом 40,8350 гривень, то він віддав би 4083,5 гривні.

А при обміні іноземної валюти на початку 2025 року за курсом 41,95 гривні, 100 доларів "коштували" б 4195 гривень.

Тобто різниця між сумами складе всього 111,5 гривень. Отже, українець не заробить майже нічого, адже в Україні триває інфляція. З огляду на постійне зростання цін на товари та послуги в країні, спостерігається зниження купівельної спроможності, що змушує більшість людей дедалі частіше використовувати свої заощадження.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи варто вкладати свої заощадження на депозитний рахунок у банку.