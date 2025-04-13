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Частина Дніпра залишилася без води: на одній із вулиць помітили справжній гейзер (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
У Дніпрі перебої з водою Новина оновлена 13 квітня 2025, 22:30
У Дніпрі перебої з водою

Ремонтні бригади вже вирушили на місце

У Дніпрі спостерігаються масштабні перебої із водопостачанням. Основна частина скарг надходить із лівобережної частини міста.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною став прорив труби у Ломівському районі. Через це кілька вулиць залишилися без водопостачання, а ще на кількох спостерігається знижений тиск.

Водночас пресслужба "Дніпроводоканалу" повідомляє, що аварія сталася в районі Донецького шосе. У зв’язку з цим проводиться екстрений ремонт на водогоні діаметрів 1000 мм. До його завершення води не буде за адресою:

  • ж/м Кам’янський;
  • з/м Лівобережний 3;
  • вулиця Передова;
  • вулиця Василя Кричевського;
  • вулиця Балхаська;
  • вулиця Інгульська;
  • вулиця Незламна;
  • вулиця Охтирська.

Перебої або знижений тиск у водопроводі також можуть спостерігатися за такими адресами:

  • АНД район;
  • Індустріальний район;
  • Самарський район;
  • місто Самар;
  • селище Слобожанське;
  • селище Чумаки;
  • селище Степове.

На тлі цього у мережі з’явилися відеозаписи прориву.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі виділять 311 мільйонів гривень на масштабний проєкт ремонту доріг. Планується, що роботи охоплять багато важливих вулиць міста, а також ключові транспортні об’єкти.

Теги:
#Вода #Дніпро #Водопровід