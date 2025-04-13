Частина Дніпра залишилася без води: на одній із вулиць помітили справжній гейзер (відео)

Ремонтні бригади вже вирушили на місце

У Дніпрі спостерігаються масштабні перебої із водопостачанням. Основна частина скарг надходить із лівобережної частини міста.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною став прорив труби у Ломівському районі. Через це кілька вулиць залишилися без водопостачання, а ще на кількох спостерігається знижений тиск.

Водночас пресслужба "Дніпроводоканалу" повідомляє, що аварія сталася в районі Донецького шосе. У зв’язку з цим проводиться екстрений ремонт на водогоні діаметрів 1000 мм. До його завершення води не буде за адресою:

ж/м Кам’янський;

з/м Лівобережний 3;

вулиця Передова;

вулиця Василя Кричевського;

вулиця Балхаська;

вулиця Інгульська;

вулиця Незламна;

вулиця Охтирська.

Перебої або знижений тиск у водопроводі також можуть спостерігатися за такими адресами:

АНД район;

Індустріальний район;

Самарський район;

місто Самар;

селище Слобожанське;

селище Чумаки;

селище Степове.

На тлі цього у мережі з’явилися відеозаписи прориву.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі виділять 311 мільйонів гривень на масштабний проєкт ремонту доріг. Планується, що роботи охоплять багато важливих вулиць міста, а також ключові транспортні об’єкти.