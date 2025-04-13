Частина Дніпра залишилася без води: на одній із вулиць помітили справжній гейзер (відео)
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Ремонтні бригади вже вирушили на місце
У Дніпрі спостерігаються масштабні перебої із водопостачанням. Основна частина скарг надходить із лівобережної частини міста.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною став прорив труби у Ломівському районі. Через це кілька вулиць залишилися без водопостачання, а ще на кількох спостерігається знижений тиск.
Водночас пресслужба "Дніпроводоканалу" повідомляє, що аварія сталася в районі Донецького шосе. У зв’язку з цим проводиться екстрений ремонт на водогоні діаметрів 1000 мм. До його завершення води не буде за адресою:
- ж/м Кам’янський;
- з/м Лівобережний 3;
- вулиця Передова;
- вулиця Василя Кричевського;
- вулиця Балхаська;
- вулиця Інгульська;
- вулиця Незламна;
- вулиця Охтирська.
Перебої або знижений тиск у водопроводі також можуть спостерігатися за такими адресами:
- АНД район;
- Індустріальний район;
- Самарський район;
- місто Самар;
- селище Слобожанське;
- селище Чумаки;
- селище Степове.
На тлі цього у мережі з’явилися відеозаписи прориву.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі виділять 311 мільйонів гривень на масштабний проєкт ремонту доріг. Планується, що роботи охоплять багато важливих вулиць міста, а також ключові транспортні об’єкти.