Часть Днепра осталась без воды: на одной из улиц заметили настоящий гейзер (видео)

Ремонтные бригады уже отправились на место

В Днепре наблюдаются масштабные перебои с водоснабжением. Основная часть жалоб поступает с левобережной части города.

Согласно информации местных telegram-каналов, причиной стал прорыв трубы в Ломовском районе. Из-за этого несколько улиц остались без водоснабжения, а еще на нескольких наблюдается пониженное давление.

В то же время пресс-служба "Днепрводоканала" сообщает, что авария произошла в районе Донецкого шоссе. В связи с этим проводится экстренный ремонт на водогоне диаметров в 1000 мм. До его завершения воды не будет по адресам:

ж/м Каменский;

ж/м Левобережный 3;

улица Передовая;

улица Василия Кричевского;

улица Балхасская;

улица Ингульская;

улица Незламна;

улица Ахтырская.

Перебои или пониженное давление в водопроводе также может наблюдаться по следующим адресам:

АНД район;

Индустриальный район;

Самарский район;

город Самар;

поселок Слобожанское;

поселок Чумаки;

поселок Степное.

На фоне этого в сети появились видеозаписи прорыва.

Как сообщалось ранее, в Днепре выделят 311 миллионов гривен на масштабный проект ремонта дорог. Планируется, что работы охватят многие важные улицы города, а также ключевые транспортные объекты.