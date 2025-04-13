Часть Днепра осталась без воды: на одной из улиц заметили настоящий гейзер (видео)
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Ремонтные бригады уже отправились на место
В Днепре наблюдаются масштабные перебои с водоснабжением. Основная часть жалоб поступает с левобережной части города.
Согласно информации местных telegram-каналов, причиной стал прорыв трубы в Ломовском районе. Из-за этого несколько улиц остались без водоснабжения, а еще на нескольких наблюдается пониженное давление.
В то же время пресс-служба "Днепрводоканала" сообщает, что авария произошла в районе Донецкого шоссе. В связи с этим проводится экстренный ремонт на водогоне диаметров в 1000 мм. До его завершения воды не будет по адресам:
- ж/м Каменский;
- ж/м Левобережный 3;
- улица Передовая;
- улица Василия Кричевского;
- улица Балхасская;
- улица Ингульская;
- улица Незламна;
- улица Ахтырская.
Перебои или пониженное давление в водопроводе также может наблюдаться по следующим адресам:
- АНД район;
- Индустриальный район;
- Самарский район;
- город Самар;
- поселок Слобожанское;
- поселок Чумаки;
- поселок Степное.
На фоне этого в сети появились видеозаписи прорыва.
Как сообщалось ранее, в Днепре выделят 311 миллионов гривен на масштабный проект ремонта дорог. Планируется, что работы охватят многие важные улицы города, а также ключевые транспортные объекты.