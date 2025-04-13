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Часть Днепра осталась без воды: на одной из улиц заметили настоящий гейзер (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
В Днепре перебои с водой Новость обновлена 13 апреля 2025, 22:30
В Днепре перебои с водой

Ремонтные бригады уже отправились на место

В Днепре наблюдаются масштабные перебои с водоснабжением. Основная часть жалоб поступает с левобережной части города.

Согласно информации местных telegram-каналов, причиной стал прорыв трубы в Ломовском районе. Из-за этого несколько улиц остались без водоснабжения, а еще на нескольких наблюдается пониженное давление.

В то же время пресс-служба "Днепрводоканала" сообщает, что авария произошла в районе Донецкого шоссе. В связи с этим проводится экстренный ремонт на водогоне диаметров в 1000 мм. До его завершения воды не будет по адресам:

  • ж/м Каменский;
  • ж/м Левобережный 3;
  • улица Передовая;
  • улица Василия Кричевского;
  • улица Балхасская;
  • улица Ингульская;
  • улица Незламна;
  • улица Ахтырская.

Перебои или пониженное давление в водопроводе также может наблюдаться по следующим адресам:

  • АНД район;
  • Индустриальный район;
  • Самарский район;
  • город Самар;
  • поселок Слобожанское;
  • поселок Чумаки;
  • поселок Степное.

На фоне этого в сети появились видеозаписи прорыва.

Как сообщалось ранее, в Днепре выделят 311 миллионов гривен на масштабный проект ремонта дорог. Планируется, что работы охватят многие важные улицы города, а также ключевые транспортные объекты.

Теги:
#Вода #Днепр #Водопровод