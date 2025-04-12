311 мільйонів на ремонт доріг витратять у Дніпрі під час війни

Завершення робіт планується до кінця поточного року

У Дніпрі розпочнеться масштабний проєкт поточного ремонту доріг та вулиць міста на космічну суму. Планується, що ремонтні роботи охоплять численні важливі вулиці міста, а також ключові транспортні об’єкти.

Про це йдеться на сайті державних закупівель "Prozorro". Очікувана вартість проєкту становила 311 140 465 гривень.

Скриншот тендеру

Тендер на проведення робіт подавав Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

У рамках ініціативи передбачено проведення поточного ремонту на десятках вулиць та проспектів, що знаходяться на території Дніпра. Серед них — такі ключові об’єкти, як Юрївська розв'язка, вулиці Осіння, Батумська, Дніпросталівська, проспект Петра Калнишевського, Слобожанський, а також низка інших важливих ділянок. Загалом буде відремонтовано понад 170 вулиць, проспектів, узвозів та бульварів.

Роботи включають у себе вирівнювання поверхонь, а також забезпечення належного рівня безпеки й комфорту для водіїв та пішоходів.

Переможцем тендеру стало ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016", яке запропонувало пропозицію вартістю 310 781 972 гривень із податками. Слід зауважити, що це на 358 493 гривні менше від очікуваної вартості.

За планом, роботи будуть завершені до 31 грудня 2025 року.

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