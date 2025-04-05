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На місці легендарного кінотеатру збудували "вежу": як виглядав "Салют" у Дніпрі

Автор
Наталя Граковська
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ЖК Marshall збудували на місці кінотеатру "Салют"
ЖК Marshall збудували на місці кінотеатру "Салют". Фото Колаж "Телеграфу"

Сьогодні "Салют" живе лише в оповіданнях, старих фотографіях та ностальгічних постах у соцмережах

Далеко не всі міські споруди зникають через старість чи військові конфлікти. З різних причин іноді не вдається зберегти навіть порівняно нещодавно збудовані будинки. Так сталося і з кінотеатром "Салют" на житловому масиві Перемога-6 у Дніпрі — місцем, що для тисяч мешканців стало символом цілої доби.

Кінотеатр "Салют" відкрився 1976 року і став справжнім подарунком місту до його 200-річчя. З сучасним на той час обладнанням та просторим залом на 800 місць він швидко завоював любов дніпрян. Його зображення прикрашало фотоальбоми, листівки, а також спеціальний поштовий конверт, випущений на його честь.

Кінотеатр Салют у Дніпрі

Особливою гордістю кінотеатру була унікальна люстра у фойє, яка надавала будівлі елегантності. А в буфеті "Салюта" продавали, за спогадами городян, "найсмачніше морозиво" — з сиропом, у залізних вазочках, з акуратними ложечками, на відміну від тих, які видавали в гастрономах.

Люстра у кінотеатрі Салют Дніпро

У "Салюті" показували фільми, які надовго залишалися в пам’яті глядачів: "Зіта та Гіта", "Пірати ХХ століття", "Жандарм одружується", "АВВА", "Блеф", "Чудовисько" та багато інших.

Кінозал у Салюті Дніпро

Кінотеатр залишався активним місцем культурного життя до 2008 року. Тут не лише показували кіно, а й проводили концерти, заходи, зустрічі. Проте економічна криза того часу стала для "Салюту" фатальною.

Кінотеатр Салют Дніпро всередині

У 2009 році міськрада повернула будинок у комунальну власність, після того як орендар перестав платити за оренду. Будівлю було передано театру "Віримо!", але через брак коштів театр так і не почав реконструкцію.

Кінотеатр Салют Дніпро до знесення

З того часу "Салют" почав стрімко руйнуватися. Порожню будівлю облюбували безпритульні, внутрішнє оздоблення було розкрадено, вікна розбиті, стіни покрилися графіті. Мешканці Перемоги намагалися врятувати кінотеатр: збирали підписи, створювали петиції, зверталися до влади із проханням про реставрацію. Але підтримки виявилося замало.

У квітні 2021 року ділянку землі, де стояв кінотеатр, передали в оренду під "благоустрій" — по суті, під знесення. У травні-червні того ж року будівлю обнесли парканом, а незабаром демонтували.

На його місці збудували житловий комплекс Marshall — сучасну 22-поверхову вежу з підземним паркінгом, закритим двором та сквером. До липня 2021 року від "Салюту" залишилися лише спогади.

Теги:
#Дніпро #Кінотеатр #Ретро #Старі фотографії