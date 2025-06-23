Літо перетворилось на зиму: на Дніпропетровщині рясний град вкрив землю білим шаром (відео)

"Білі кульки" встелили подвір'я та огороди

Дніпропетровську область накрила негода. В регіоні пішов рясний град, який настільки вкрив землю, що створив враження, ніби посеред літа лежить сніг.

Відео публікують місцеві телеграм-канал. На кадрах видно, як білий шар граду вкрив землю, утворивши справжній білий килим.

Таке природне явище викликало здивування у жителів регіону, адже град зазвичай буває короткочасним.

На другому відео — мешканка села Піщанка Новомосковського району показала, як рятувала свою городину від негоди. На сітках, якою накрили ділянку, насипало кілограми граду.

У коментарях люди пишуть, що негода накрила й саме місто Самар. А у Дніпрі нібито не було граду.

Також користувачі мережі з тривожністю прокоментували відео. Одна із читачів каналу написала: "Знову поламає, поб'є рослини й не тільки…"

Нагадуємо, що нещодавно у двох регіонах України випав град у супроводі сильної зливи. Зокрема, Київ після сильної спеки неочікувано накрила сильний дощ. Він супроводжувався градом, грозою та блискавкою.

Кияни показали, як це виглядало. Звичайно град випав не великих розмірів, але сильно переполохав жителів столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що погода підготувала неприємний сюрприз на кінець червня. Цього тижня з 23 по 30 червня йтимуть дощі.