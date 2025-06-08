Валило, зносило, і падав град: три регіони України спіткала сильна негода, а Київ постраждав найбільше (фото, відео)

Людей погана погода зустріла неочікувано

Погода у Києві та Львові різко змінилась 8 червня 2025 року. У двох регіонах України випав град у супроводі сильної зливи.

Місцеві телеграм-канали діляться відео та фото, як негода вирувала у столиці України та Львівській області. "Телеграф" зібрав найактуальнішу інформацію.

Негода у Києві наробила лиха на дорогах

У другій половині дня 8 червня столицю після сильної спеки неочікувано накрила сильна злива. Вона супроводжувалась градом, грозою та блискавкою. Кияни показали, як це виглядало.

Звичайно град випав не великих розмірів, але сильно переполохав жителів столиці.

Негода внесла збої в роботу громадського транспорту. Затримується рух тролейбусів №№4/5/16/23/35 з технічних причин. На місце події викликано відповідальну службу підприємства.

У Місцевих пабліках пишуть і про штовханину людей у підземних переходах. Їх злива застала зненацька, тому ховатись довелось там.

Негода повалила дерева у Києві. Які саме райони не повідомляється, але на кадрах помітно справжній апокаліпсис.

За даними популярного метеорологічного ресурсу Sinoptik.ua, погода в столиці на сьогодні не передбачала жодних інтенсивних опадів чи злив. Детальний аналіз погодинного прогнозу показує стабільні та комфортні умови.

Град на Львівщині також був сильним

Серйозна негода застала і мешканців Львівщини. За фотографіями видно, що в регіоні випав потужний град розміром з горошину та квасолю — досить великі льодяні кульки, які можуть завдати значної шкоди.

На перших знімках видно, як град покрив асфальт і тротуари біля будинків суцільним білим килимом.

За наведеним прогнозом погоди для Золочева, синоптики справді попереджали місцевих жителів про негоду. У прогнозі чітко зазначено, що "8 червня вдень на заході, півночі та у більшості центральних областей пануватиме зона короткочасних дощів, подекуди з грозами, градом і шквальним вітром" .

Тернопіль пережив 8 червня, як фільм

Вітер та злива зносили людей у Тернополі. В районі водної арени погода виглядала, як з фільму про апокаліпсис.

Раніше "Телеграф" писав, які українські області найбільше потерпатимуть від опадів.