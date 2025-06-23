Лето превратилось в зиму: на Днепропетровщине обильный град укрыл землю белым слоем (видео)
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"Белые шарики" усыпали дворы и грядки
Днепропетровскую область накрыла непогода. В регионе пошел обильный град, который настолько укрыл землю, что создал впечатление, будто посреди лета лежит снег.
Видео публикуют местные телеграм-канал. На кадрах видно, как белый слой града укрыл землю, образовав настоящий белый ковер.
Такое природное явление вызвало удивление жителей региона, ведь град обычно бывает кратковременным.
На втором видео — жительница села Песчанка Новомосковского района показала, как спасала свои овощи от непогоды. На сетках, которыми накрыли участок, насыпало килограммы града.
В комментариях люди пишут, что непогода накрыла и сам город Самар. А в Днепре вроде бы не было града.
Также пользователи сети тревожно прокомментировали видео. Одна из читателей канала написала: "Снова сломает, побьет растения и не только…"
Напомним, что недавно в двух регионах Украины выпал град в сопровождении сильного ливня. В частности, Киев после сильной жары неожиданно накрыл сильный дождь. Он сопровождался градом, грозой и молнией.
Киевляне показали, как это выглядело. Конечно, град выпал не больших размеров, но сильно напугал жителей столицы.
Ранее "Телеграф" писал, что погода подготовила неприятный сюрприз на конец июня. На этой неделе с 23 по 30 июня пройдут дожди.