Лето превратилось в зиму: на Днепропетровщине обильный град укрыл землю белым слоем (видео)

"Белые шарики" усыпали дворы и грядки

Днепропетровскую область накрыла непогода. В регионе пошел обильный град, который настолько укрыл землю, что создал впечатление, будто посреди лета лежит снег.

Видео публикуют местные телеграм-канал. На кадрах видно, как белый слой града укрыл землю, образовав настоящий белый ковер.

Такое природное явление вызвало удивление жителей региона, ведь град обычно бывает кратковременным.

На втором видео — жительница села Песчанка Новомосковского района показала, как спасала свои овощи от непогоды. На сетках, которыми накрыли участок, насыпало килограммы града.

В комментариях люди пишут, что непогода накрыла и сам город Самар. А в Днепре вроде бы не было града.

Также пользователи сети тревожно прокомментировали видео. Одна из читателей канала написала: "Снова сломает, побьет растения и не только…"

Напомним, что недавно в двух регионах Украины выпал град в сопровождении сильного ливня. В частности, Киев после сильной жары неожиданно накрыл сильный дождь. Он сопровождался градом, грозой и молнией.

Киевляне показали, как это выглядело. Конечно, град выпал не больших размеров, но сильно напугал жителей столицы.

Ранее "Телеграф" писал, что погода подготовила неприятный сюрприз на конец июня. На этой неделе с 23 по 30 июня пройдут дожди.