Про шорти і майки можна забути. Погода підготували неприємний сюрприз на кінець червня

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Погода в Україні наприкінці червня дуже дивує своєю непередбачуваністю. Наступного тижня з 23 по 30 червня йтимуть дощі.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. Він зробив прогноз погоди на кінець червня.

За його словами, 23 червня через територію України періодично проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, тож очікуються часом короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер буде північно-західного напрямку, помірний. Температура повітря коливатиметься вночі в середньому від +8 до +18, вдень +17…+25, на півдні та місцями у західній частині 23 червня +25…+29 градусів тепла.

З 24 по 28 червня включно сильних опадів в Україні не передбачається, лише на півночі Лівобережжя та місцями у західних областях 25 та 26 червня пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря відчутно підвищиться: вночі очікується +11…+19, удень +25…+32 , у південній частині та місцями у західних областях повітря розігріється до +33…+35 градусів тепла.

З 29 червня під впливом циклонічності з півночі Європи очікується новий період похолодання, який торкнеться практично всіх регіонів України, за винятком південної частини країни, де спекотна погода збережеться.

Ігор Кібальчич каже, що температура повітря найсильніше впаде у північних, західних та південних регіонах країни. Тут уночі очікується +9… +15 , вдень +19… +25. У той же час, на півдні, у центрі та на Закарпатті денні показники температури виявляться в межах +26… +33, вночі температура коливатиметься в діапазоні +12… +20 градусів тепла.

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