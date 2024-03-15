Молодий талант "Динамо" зробив пропозицію своїй дівчині: як вона виглядає і що відповіла

Дячук перебуває у системі "Динамо" з 2019 року

Центральний захисник київського "Динамо" Максим Дячук вже незабаром втратить статус холостяка. 14 березня він зробив пропозицію своїй дівчині Марії.

Про це свідчить публікація Марії у Instagram. Прогнозовано дівчина відповіла своєму коханому взаємністю і тепер їм потрібно займатися організацією весілля.

"Війна навчила нас цінувати кожен момент нашого життя. Я хочу, щоб усі ці моменти були пов’язані з тобою, я завжди буду поряд і тисячу разів скажу, що ти найкращий! З сьогоднішнього дня і назавжди — ТАК", — написала вона.

Цікаво, що пара перебуває у відносинах як мінімум із 2021 року. Саме тоді в соціальних мережах з’явилося їхнє перше спільне фото.

До речі, цього сезону Дячук став частіше грати за першу команду киян і навіть встиг відзначитися своїм дебютним голом за головну команду "Динамо".

Для довідки. 20-річний Максим Дячук є вихованцем рахівської футбольної школи. У 2019 році він приєднався до київського "Динамо" та виступав за молодіжний склад. 2022 року він виступав в оренді за "Олександрію", за яку провів шість матчів. Також у його активі вісім матчів за збірну України U-17.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній капітан "Динамо" Микола Морозюк розійшовся зі своєю дружиною.