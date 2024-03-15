Молодой талант "Динамо" сделал предложение своей девушке: как она выглядит и что ответила

Дячук находится в системе "Динамо" с 2019 года

Центральный защитник киевского Динамо Максим Дячук уже в скором времени потеряет статус холостяка. 14 марта он сделал предложение своей девушке Марии.

Об этом свидетельствует публикация Марии в Instagram. Прогнозируемо, девушка ответила своему возлюбленному взаимность и теперь им нужно заниматься организацией свадьбы.

"Война научила нас ценить каждый момент нашей жизни. Я хочу, чтобы все эти моменты были связаны с тобой, я всегда буду рядом и тысячу раз скажу, что ты лучший! С сегодняшнего дня и навсегда — ДА", — написала она.

Интересно, что пара находится в отношениях как минимум с 2021 года. Именно тогда в социальных сетях появилось их первое совместное фото.

К слову, в этом сезоне Дячук стал чаще играть за первую команду киевлян и даже успел отметиться своим дебютным голом за главную команду "Динамо".

Для справки. 20-летний Максим Дячук является воспитанником раховской футбольной школы. В 2019 году он присоединился к киевскому "Динамо" и выступал за молодежный состав. В 2022 году он выступал в аренде за "Александрию", за которую провел шесть матчей. Также в его активе восемь матчей за сборную Украины U-17.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк разошелся со своей женой.