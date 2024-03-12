Повернулися на переможний шлях: "Динамо" виграло у "Зорі" у матчі Прем’єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 2:0

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 21 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. "Динамо" приймало на своєму полі луганську "Зорю".

Гра проходила у скрутних погодних умовах, у снігопад, але кияни зуміли переграти суперника. Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє "Телеграф".

Господарі поля володіли ініціативою протягом усього матчу, а на 30-й хвилині зуміли реалізувати її в забитий гол. Нападник "Динамо" Ванат отримав пас зі своєї половини поля у штрафному майданчику "Зорі", спокійно приборкав м’яч, а потім холоднокровно пробив низом під Сапутіним — 1:0.

Після цього господарі спокійно контролювали м’яч, а на 61 хвилині Шапаренко ледь не подвоїв перевагу "Динамо". Щоправда, і "Зоря" мала чудовий момент, коли на 67-й хвилині Мічин тільки якимось дивом не переграв Попова. Втратив свій шанс подвоїти перевагу киян й Караваєв.

А на 84-й хвилині після подачі зі штрафного Андрієвського точний удар головою завдав Попов — 2:0. Після чого доля переможця гри була вирішена.

Голи у матчі "Динамо" - "Зоря"

У підсумку матч завершився з рахунком 2:0, а "Динамо" здобуло 7-му перемогу в 8 офіційних матчах при Олександрі Шовковському. Таким чином, "Динамо" набрало 38 очок і залишилося на 4-му місці у турнірній таблиці. Водночас, у "Дніпро-1" та "Кривбасу", які випереджають киян на 1-2 бали, проведено на 2-3 гри більше. І кияни є другою командою таблиці за втраченими очками.