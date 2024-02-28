"Ми вже розлучені два тижні": екс-капітан "Динамо" розповів про гучну подію в житті (відео)

Відомий футболіст вже перебуває у статусі холостяка

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк розповів про розлучення зі своєю дружиною Іриною. Півзахисник уже якийсь час перебуває у новому статусі.

За словами футболіста, процес розірвання шлюбу пройшов досить швидко. Також гравець розповів про поділ майна у програмі Брутальний футбол.

"Ми вже розлучені. Офіційно – десь два тижні. Подав документи, коли приїхав до України. Це все зайняло близько трьох місяців часу, може, трохи більше.

Чи боровся я за розподіл майна? Ні. У мене такий принцип. Багато хто мене не розуміє, як так, але в мене таке бачення. Є купа історій у моїх друзів, але я звик трохи інакше вирішувати ці питання. Тому я озвучив, людину влаштовує, і все – до неї не повертаємось", – сказав Морозюк.

Інтерв’ю Миколи Морозюка

Микола Морозюк грав у складі "Динамо" у 2005-2010 та 2015-19 роках. Гравець є 2-разовим чемпіоном України та 3-разовим володарем Суперкубку України у складі столичної команди. Також він є найкращим асистентом чемпіонату України сезону 2016/17.

Раніше стало відомо, що перед початком весняної частини сезону 2023/24 "Динамо" внесло у заявку 7 нових футболістів.