У Харкові чоловік влаштував посеред вулиці стрілянину: є поранені (фото)

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі

У понеділок, 22 квітня, у Харкові місцевий житель відкрив стрільбу на одній з вулиць міста. А в вівторок, 23 квітня його затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області. Там зазначити, що інцидент стався близько 19:40 на вулиці 12 Квітня. Про стрілянину до поліції повідомив свідок події.

За даними правоохоронців, в результаті вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника та в ході проведення оперативно-розшукових дій затримала 33-річного харків’янина. Чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення усіх обставин злочину та проведення першочергових слідчих дій.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий Національної гвардії України Артемій Рябчук, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, визнав свою провину. Його засудили до довічного позбавлення волі.