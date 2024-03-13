"Перевіряв справність пістолета": п'яний миколаївець стріляв з вікна багатоповерхівки по дитячому майданчику

Травмувань ніхто з громадян не зазнав

У Миколаєві поліцейські повідомили про підозру 50-річному чоловіку. Він влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки у житловому кварталі.

Про це повідомила поліція Миколаївської області. Винуватець сказав, що так перевіряв справність пістолета, який власноруч переробив зі стартового на бойовий.

"До відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку по вул. Чайковського. Вони сказали, що невідомий чоловік із квартири здійснив постріли нібито із пістолета в напрямку двору, де грались діти та перебували місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

Зловмисника слідчі затримали та відправили на експертне дослідження.

На щастя, травмувань ніхто з громадян не зазнав.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство із застосуванням зброї" та ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". За скоєне миколаївцю загрожує до семи років ув’язнення. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", — додали у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 березня на Дніпропетровщині у Кривому Розі сталася стрілянина на вулиці. В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.