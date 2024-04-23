В Харькове мужчина устроил посреди улицы стрельбу: есть раненые (фото)

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы

В понедельник, 22 апреля, в Харькове местный житель открыл стрельбу на одной из улиц города. А во вторник, 23 апреля, его задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Там отмечается, что инцидент произошел около 19:40 на улице 12 апреля. О стрельбе в полицию сообщил свидетель происшествия.

По данным правоохранителей, в результате огнестрельные ранения нижних конечностей получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Полиция установила личность злоумышленника и в ходе проведения оперативно-розыскных действий задержала 33-летнего харьковчанина. Мужчину доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств преступления и проведения первоочередных следственных действий.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что военный Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, в январе 2022 года устроивший стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, признал свою вину. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.