Суд виніс вирок "дніпровському стрілку", який вбив нацгвардійців: скільки він отримав

Нацгвардієць вбив п'ятьох осіб та п'ятьох поранив

Військовий Національної гвардії України Артемій Рябчук, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, визнав свою провину. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. У результаті стрілянини 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даним слідства, Рябчук конфліктував з іншими військовослужбовцям під час строкової служби. Він був свідком кількох сварок, про які доповідав керівництву, саме тому інші військові почали ставитися до нього негативно.

На суді встановили, що Рябчук після однієї з суперечок вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. За результатами слідчих експертиз, а саме комплексної психолого-психіатричної експертизи, було встановлено, що солдат не мав розладів із психікою і діяв цілковито свідомо.

Військовий Нацгвардії на суді визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Злочинцю інкриміновано порушення статутних правил взаємовідносин, вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил вартової служби та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, у Дніпрі вночі 27 січня 2022 року на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував стрілянину. Внаслідок цього загинули цивільна жінка, працівниця заводу "Південмаш" та четверо інших військових із караулу. Ще п’ятьох нацгвардійців було поранено.

Після втечі з місця злочину Рябчук сам здався правоохоронцям, його затримали. Він розповів подробиці жорстокої бійні правоохоронцям. Згодом його адвокат заявив, що нацгвардієць є потерпілим.

Раніше "Телеграф" писав, що під Вінницею люди у камуфляжі розстріляли поліцейських.