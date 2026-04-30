Травнева спека вже на порозі? Названо дати, коли у Харкові може різко змінитися погода

Початок місяця буде "розгойдуванням" з дощами

Літня погода може прийти до Харкова вже у першій декаді травня. Стовпчики термометрів після недавніх холодів можуть різко розвернутися у бік потепління вже в найближчі кілька днів.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними системи, початок місяця буде "розгойдуванням" з дощами, а справжня "спека" увірветься до міста ближче до вихідних. Вже з 5 травня до обласного центру прийде перша хвиля тепла – +20+10 градусів. Поступово температура повітря прогріватиметься ще сильніше і до 10 числа на стовпчиках термометрів можуть здатися майже літні +25+14 градусів.

Погода в Харкові

Про потепління до +20 градусів повідомляє сайт "Укргідрометцентру". Його синоптики прогнозують поступове надходження тепла, яке до 8 травня може прогріти повітря до +21+12 градусів. Невеликі дощі можливі лише на початку місяця.

Погода в Харкові

Про різке потепління понад +20 градусів також повідомляють фахівці сайту Meteofor. За їхніми даними, вже до 8 травня в обласному центрі прогнозується +20+10 градусів тепла.

Погода в Харкові

